هل جربت السير مع السحب ومعانقة الضباب؟.. هنا جبال عسير المذهلة

يذكر أن المهرجان يقدم برامج وفعاليات ترفيهية متنوعة عبر 5 مناطق موزعة كالتالي: "الكرنفال والمغامرات، ومنطقة الأطفال، ومناطق للتسوق والبيع بالتجزئة، ومنطقة ميفانا، وقرية للترفيه والفنون"؛ حيث تقام جميعها على مساحة تقدّر بـ126 ألف م2، كما يهدف المهرجان إلى خلق وجهة ترفيهية وسياحية للزائر، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة وإكسابهم الخبرات اللازمة في المجالات السياحية والترفيهية والتسويق، إلى جانب العوائد الاقتصادية التي تنعكس إيجابًا على كافة شرائح المجتمع.