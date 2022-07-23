هل جربت السير مع السحب ومعانقة الضباب؟.. هنا جبال عسير المذهلة

برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات مهرجان "صيف أبها 2022″.
ويعد المهرجان أهم المهرجانات السياحية التي تقام في عسير على مدار العام وتنطلق فعالياته خلال الفترة من 28 يوليو إلى 24 سبتمبر 2022.
وفي أبها يفاجأ الزائر بما يشاهده، وبالأدق بما يعيشه، من لحظات مدهشة أمام هذه اللوحة الربانية البديعة بين المناظر الخلابة والشلالات الجميلة والسحب التى تغازلك والضباب فوق الارتفاع الخيالي في ممشى الضباب بأبها.
وتتميز منطقة عسير بالمقومات السياحية الممتعة؛ حيث عجائب الطبيعة في المملكة والمنطقة العربية، ويقع الممشى في حي الضباب الذي يطل على جبال تهامة ذات المناظر الجبلية الرائعة، ويبلغ عرضه 14 مترًا ويمتدّ لمسافة سبعة كيلومترات، ويتزيّن بالشلالات المضاءة التي تحظى بإقبال واسع في المساء يضاف إلى ما تتمتع به منطقة عسير من سحر وخصوصية وثراء سياحي لا يضاهى.
وتتمتع عسير في هذا الوقت من العام بأجواء فريدة والأجواء الباردة والممطرة في المرتفعات، وكذلك بالأنشطة والمغامرات الجبلية والبحرية، والطقس الممطر والضبابي اللذين يجذبان الزوار من جميع أنحاء المملكة وخارجها.
يذكر أن المهرجان يقدم برامج وفعاليات ترفيهية متنوعة عبر 5 مناطق موزعة كالتالي: "الكرنفال والمغامرات، ومنطقة الأطفال، ومناطق للتسوق والبيع بالتجزئة، ومنطقة ميفانا، وقرية للترفيه والفنون"؛ حيث تقام جميعها على مساحة تقدّر بـ126 ألف م2، كما يهدف المهرجان إلى خلق وجهة ترفيهية وسياحية للزائر، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة وإكسابهم الخبرات اللازمة في المجالات السياحية والترفيهية والتسويق، إلى جانب العوائد الاقتصادية التي تنعكس إيجابًا على كافة شرائح المجتمع.