الرياض: اجتماعات متواصلة للتراث العالمي وإدراج 18 موقعًا و35 تنتظر... ومدينة عربية تدخل القائمة

كشفت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو عن اعتماد 15 موقعًا تراثيًا عالميًا بأغلبية الأصوات، وانضمت إلى قائمة اليونسكو، وذلك خلال أعمال الدورة الـ45 للجنة المنعقدة في الرياض من إجمالي 53 موقعًا في قائمة الإدراج .
واعتمدت اللجنة مدينة أريحا القديمة (تل السلطان) ووضعتها على لائحتها للتراث العالمي، وذلك عقب تصويت لجنة التراث العالمي بالمنظمة الأممية اليوم دون اعتراض من أي دولة عضو بالمنظمة، وبذلك تكون أول مدينة عربية تدرج على اللائحة في هذه الاجتماعات.
وتل السلطان -الذي يعود بناؤه لأكثر من 8 آلاف عام في وادي الأردن، وهو تل بيضاوي يحتوي على رواسب قبل تاريخ النشاط البشري، ويتضمن نبع عين السلطان بجواره، ويقع الموقع على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال من البحر الميت و2 كيلومتر شمال مركز مدينة أريحا.
وأضافت اللجنة إلى قائمة التراث العالمي:
1- الغابات الهيركانية الإيرانية – الأذربيجانية.
2- المشهد الثقافي بجيدو الإثيوبية وكوتاماكو.
3- أرض باتاماريبا في بنين.
4- وآثار حجر الغزلان ومواقع العصر البرونزي ذات الصلة في منغوليا.
5- وموقع كوكور الأثري لمدينة لينغابور القديمة.
6- وتشوك قارقار في كمبوديا.
7- وجايا تومولي في جمهورية كوريا.
8- غابات الشاي القديمة في جبل جينغماي بالصين.
9- سانتينيكيتان في الهند.
10- خانات القوافل الفارسي في جمهورية إيران الإسلامية.
11- ترونديك - كلونديك في كندا.
12- الحصون الدائرية لعصر الفايكنج في الدنمارك.
13- التراث اليهودي في العصور الوسطى في إرفورت بألمانيا.
14- كولديجا - جولدينجن في كورلاند في لاتفيا.
15- كتلة غابات أودزالا - كوكوا في الكونغو.
16- غابات أندريفانا الجافة في مدغشقر.
17- براكين وغابات جبل بيليه وبيتون شمال المارتينيك في فرنسا.