الرياض: اجتماعات متواصلة للتراث العالمي وإدراج 18 موقعًا و35 تنتظر... ومدينة عربية تدخل القائمة

وتل السلطان -الذي يعود بناؤه لأكثر من 8 آلاف عام في وادي الأردن، وهو تل بيضاوي يحتوي على رواسب قبل تاريخ النشاط البشري، ويتضمن نبع عين السلطان بجواره، ويقع الموقع على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال من البحر الميت و2 كيلومتر شمال مركز مدينة أريحا.