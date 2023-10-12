باغانو: أكتوبر الحالي يشهد أول الزوار لمشروعي "البحر الأحمر" و"أمالا" و"200" مليار التكلفة الإجمالية
توقّع الرئيسُ التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية "جون باغانو"، أن يصل عدد الزوّار لمشروعي البحر الأحمر وأمالا بعد إنجاز المرحلة الأولى بنهاية العام المقبل، إلى "450" ألف زائر سنويًّا.
وقال: إن "3" منتجعات في طور الافتتاح التجريبي حاليًّا، وبدأ بالفعل استقبال الضيوف في منتجع "سكسيزونز" ونظام الحجز مفتوح الآن في سانت ريجيس، و"نحن نقوم بالحجز بالفعل، وسيبدأ وصول الضيوف الأوائل بحلول نهاية هذا الشهر؛ لذا بحلول نهاية شهر أكتوبر، سيكون لدينا ضيوفنا الأوائل يقيمون في سكسيزونز، وربما في وقت لاحق من نوفمبر"؛ وفقًا للعربية.
وأوضح أن افتتاح منتجعَي "سانت ريجيس، وريتز كارلتون" سيكون على الأرجح في العام المقبل، وعن التوقعات بشأن عدد الزوار قال "باغانو": إنه بالطبع في العام الأول للتشغيل يكون النمو بطيئًا مع افتتاح "3" منتجعات فقط، والتي تصل سعتها إلى "250" غرفة فقط، وهو رقم ليس بالكبير، ولكن عند افتتاح المرحلة الأولى بنهاية العام المقبل نتوقع "350" ألف زائر سنويًّا في البحر الأحمر، و"100" ألف في مشروع أمالا.
وبشأن رحلات الطيران إلى المطار الجديد، قال باغانو: إنه خلال هذا الشهر نتوقّع أن يصل عدد رحلات الطيران إلى "5" أسبوعيًّا أغلبها من الرياض وجدة، وفي وقت لاحق هذا العام سنطلق رحلات إلى دبي.
وقال: إن مطار البحر الأحمر مصمم بسعة تصل إلى مليون مسافر سنويًّا، ومرتبط بسقف بيئي وطبيعي في المنطقة، وتم تقييد التطوير لكي لا يضرّ بالبيئة، ومع زيادة الزوار الدوليين سيتناسق ذلك مع الافتتاحات المقبلة للمنتجعات.
وتابع: "لا رحلات طيران دون زوار؛ لذلك أعتقد أنه عند افتتاح المرحلة الأولى بالكامل سيكون لدينا "16" فندقًا، و"3000" غرفة".
وعن نسبة الإنجاز في أمالا، قال: إن المتوقّع إنجاز المشروع في 2027، والمرحلة الأولى في 2024، متابعًا: "لدينا خطط لافتتاح "8" فنادق حاليًّا، ونقوم بتصميم وتخطيط لتخصيص المرحلة الثانية من مشروع "تريبل باي" الأول الذي يمثل نقطة الارتكاز إذا صحّ التعبير، لمشروع أمالا بأكمله".
وقال "باغانو": إن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر وأمالا تبلغ نحو "110" مليارات ريال؛ أي ما يعادل ما بين "27-28" مليار دولار، وحتى الآن أنفقنا نحو "30" مليار ريال؛ ما يعادل نحو "6" مليارات دولار على البحر الأحمر، وملياري دولار على أمالا، وهذا هو إجمالي احتياجات رأس المال للمرحلة الأولى من البحر الأحمر وأمالا. وأضاف: أن التكلفة الإجمالية لتطوير مشروعي البحر الأحمر وأمالا قد تبلغ نحو "200" مليار ريال.
وتابع: "حصلنا على الجزء الأكبر من التمويل للمرحلة الأولى من مشروعي البحر الأحمر وأمالا، وأنفقنا "30" مليار ريال، وملتزمون بإنفاق ما بين "70" إلى "80" مليارًا؛ لذلك لا يزال لدينا "40" مليارًا أخرى لمنح العقود لتسليم المشروعين بين ما تبقى من عام 2023 وعام 2024".