باغانو: أكتوبر الحالي يشهد أول الزوار لمشروعي "البحر الأحمر" و"أمالا" و"200" مليار التكلفة الإجمالية

وأوضح أن افتتاح منتجعَي "سانت ريجيس، وريتز كارلتون" سيكون على الأرجح في العام المقبل، وعن التوقعات بشأن عدد الزوار قال "باغانو": إنه بالطبع في العام الأول للتشغيل يكون النمو بطيئًا مع افتتاح "3" منتجعات فقط، والتي تصل سعتها إلى "250" غرفة فقط، وهو رقم ليس بالكبير، ولكن عند افتتاح المرحلة الأولى بنهاية العام المقبل نتوقع "350" ألف زائر سنويًّا في البحر الأحمر، و"100" ألف في مشروع أمالا.