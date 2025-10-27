الخطيب: 88 مليون زائر إلى المملكة خلال 9 أشهر.. واستثمارات سياحية عالمية تتجاوز 100 مليار دولار قريبًا

أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن نسبة مساهمة زوار العمرة والحج في إجمالي عدد الزوار القادمين إلى المملكة تراجعت إلى 50% حاليًا مقارنة بـ60% سابقًا، مشيرًا إلى أن هذا التراجع لا يعكس انخفاض الإقبال على زيارة المشاعر المقدسة، بل يعكس نموًا متسارعًا لأنماط جديدة من السياحة، تشمل السياحة الترفيهية والثقافية والبيئية.