الخطيب: 88 مليون زائر إلى المملكة خلال 9 أشهر.. واستثمارات سياحية عالمية تتجاوز 100 مليار دولار قريبًا

أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن نسبة مساهمة زوار العمرة والحج في إجمالي عدد الزوار القادمين إلى المملكة تراجعت إلى 50% حاليًا مقارنة بـ60% سابقًا، مشيرًا إلى أن هذا التراجع لا يعكس انخفاض الإقبال على زيارة المشاعر المقدسة، بل يعكس نموًا متسارعًا لأنماط جديدة من السياحة، تشمل السياحة الترفيهية والثقافية والبيئية.
وأوضح الخطيب، خلال جلسة حوارية في منتدى "فورتشن 2025"، أن عدد السياح ارتفع من 80 مليون زائر في عام 2019 إلى 116 مليون زائر في عام 2024، متوقعًا أن يتجاوز العدد الإجمالي هذا العام الرقم نفسه مع استمرار الزخم الكبير في استقطاب الزوار الدوليين.
وأضاف أن النساء يشكلن 46% من القوة العاملة في قطاع السياحة، في وقتٍ يستهدف فيه القطاع تحقيق مساهمة بنسبة 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن المملكة ستُعلن الشهر المقبل عن استثمارات عالمية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار في مشاريع جديدة تعزز التنويع السياحي وتدعم النمو المستدام.
وأشار الخطيب إلى أن المملكة استقبلت 88 مليون زائر منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، مؤكّدًا أن المستهدف هو الوصول إلى 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، منهم 50 مليون زائر دولي، وتوفير 1.6 مليون وظيفة جديدة، موضحًا أن التوظيف في القطاع تجاوز بالفعل مليون وظيفة حتى نهاية سبتمبر الماضي.