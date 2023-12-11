العروس تستعد لفعاليات سياحية مبهرة.. لضيوف كأس العالم للأندية 2023

تستضيف المملكة العربية السعودية، لأول مرة في تاريخها بطولة كأس العالم للأندية وتنطلق البطولة غدًا 12 ديسمبر، وتستمر عشرة أيام بمشاركة 7 أندية من مختلف دول العالم وهي: النادي الأهلي المصري، واتحاد جدة، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وفلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، وأروأوا ريد دياموندز وليون المكسيكي.
وقد توج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب البطولة في النسخة الأخيرة التي أقيمت في المملكة المغربية.
وتعتبر هذه البطولة فرصة ذهبية لاستعراض المقومات السياحية لمدينة جدة عروس البحر الأحمر؛ حيث أعلن برنامج جدة التاريخية عن تنظيم العديد من الفعاليات التي تنطلق بالتزامن مع منافسات مباريات كأس العالم، وفي إطار تحقيق أهداف برنامج جدة التاريخية بتعزيز قطاع السياحة وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الوعي بالتراث الثقافي للمنطقة المسجلة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ومن ضمن الفعاليات، "انزل البلد"، وهو برنامج جدة التاريخية للقدوم إلى البلد والاستمتاع بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة الترفيهية المصاحبة للبطولة التي تتناسب مع جميع الأعمار، ومشاهدة المباريات على شاشات كبيرة في موقعين هما حديقة بحيرة الأربعين وبرحة العيدروس.
كما دشن برنامج جدة التاريخية فعاليات "بلد الفن"، في الفترة من السابع من ديسمبر، ويهدف من خلالها إلى إحياء الأهمية التاريخية لجدة البلد، وتقديم تجارب حسية فريدة.. كما تهدف إلى زيادة الوعي وحث الزوار على زيارة جدة التاريخية، من خلال تقديم أشكال الفنون؛ إذ سيقدم "بلد الفن" أربعة معارض فنية، وبرامج موسـيقية وعـروضًا مسرحية متنوعـة، إضافة إلى مجموعة مـن المطاعـم المحلية المتألقة، والزيارات المدرسية لإثراء الطلبة بالمحتوى الـفني.