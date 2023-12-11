العروس تستعد لفعاليات سياحية مبهرة.. لضيوف كأس العالم للأندية 2023

كما دشن برنامج جدة التاريخية فعاليات "بلد الفن"، في الفترة من السابع من ديسمبر، ويهدف من خلالها إلى إحياء الأهمية التاريخية لجدة البلد، وتقديم تجارب حسية فريدة.. كما تهدف إلى زيادة الوعي وحث الزوار على زيارة جدة التاريخية، من خلال تقديم أشكال الفنون؛ إذ سيقدم "بلد الفن" أربعة معارض فنية، وبرامج موسـيقية وعـروضًا مسرحية متنوعـة، إضافة إلى مجموعة مـن المطاعـم المحلية المتألقة، والزيارات المدرسية لإثراء الطلبة بالمحتوى الـفني.