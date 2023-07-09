"خميس تاريخي".. تسجيل 134 ألف رحلة جوية في 24 ساعة ورقم قياسي جديد.. هنا التفاصيل

ونشر الموقع تغريدة على تويتر، تقول: "كان الأمس أكثر أيام الطيران التجاري ازدحامًا، التي تتبعناها على الإطلاق. لقد قمنا بتتبُّع 134386 رحلة طيران تجارية في 6 يوليو، واليوم يتشكل ليكون يومًا مزدحمًا آخر. أكثر من 20000 رحلة جوية في الوقت الحالي".