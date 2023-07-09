"خميس تاريخي".. تسجيل 134 ألف رحلة جوية في 24 ساعة ورقم قياسي جديد.. هنا التفاصيل

سجَّلت مراصد الرحلات الجوية رقمًا قياسيًّا يوم الخميس الماضي؛ إذ تم تسجيل تاريخ مميز في عالم الطيران؛ فهو اليوم الأكثر ازدحامًا في تاريخ الطيران التجاري على الإطلاق.
ووفقًا لموقع "فلايت رادار 24"، المتخصص في تتبُّع جميع الرحلات الجوية حول العالم، تم رصد 134386 رحلة طيران تجارية في يوم الخميس، الموافق 6 يوليو 2023.
وأشار الموقع إلى أن يوم الخميس شهد أيضًا ازدحامًا غير عادي مع تسجيل أكثر من 20000 رحلة جوية في تمام الساعة التاسعة مساء.
ونشر الموقع تغريدة على تويتر، تقول: "كان الأمس أكثر أيام الطيران التجاري ازدحامًا، التي تتبعناها على الإطلاق. لقد قمنا بتتبُّع 134386 رحلة طيران تجارية في 6 يوليو، واليوم يتشكل ليكون يومًا مزدحمًا آخر. أكثر من 20000 رحلة جوية في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن "هذا الازدحام الكبير في الرحلات الجوية يعكس النشاط المتزايد في قطاع الطيران التجاري، ويشير إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الطيران في الاقتصاد العالمي والنقل العالمي".