50 فندقًا فاخرًا بالمملكة بإدارة فرنسية و11 مليار يورو حجم التبادل بين البلدين

وأشار إلى أن برنامج جودة الحياة يستهدف استضافة عديد الفعاليّات الدولية والرياضية والموسيقية ومهرجانات الأفلام، منوهًا بأن المملكة تحقق إنجازات في ضوء رؤيتها 2030 التي أسهمت في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن المملكة لديها كل العوامل لتعزيز العلاقات مع فرنسا.