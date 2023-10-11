تقرير: الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية يتجاوز الـ50 مليار دولار في المستقبل والسياحة في المقدمة

وأظهر تقرير "وجهات نظر المسؤولين عن أمن المعلومات للعام 2023" الصادر عن بروف بوينت، أن معظم المسؤولين عن أمن المعلومات في المنطقة قد عادوا إلى مخاوفهم المتصاعدة التي عاشوها في بداية جائحة كوفيد-19 على صعيد المملكة، ويشعر 68% منهم بالخطر من تعرضهم لهجوم سيبراني مادي خلال الـ12 شهرًا القادمة مقارنة بنسبة 48% فقط في العام الماضي وعلاوة على ذلك يعتقد 61% منهم أن مؤسساتهم غير مستعدة للتعامل مع هجوم سيبراني مستهدف، مقارنة بنسبة 50% في العام الماضي".