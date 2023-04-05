"العزيبي": 765 ألف راكب تنقلهم طيران الإمارات سنويًا من 4 محطات سعودية

كما نقلت منذ بدء عملياتها خلال 34 عامًا نحو 26 مليون مسافر من وإلى المملكة، أي بما يقارب 765 ألف راكب سنويًا في المتوسط، وربطت المسافرين بالوجهات عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة، بما في ذلك الوجهات الشهيرة للمسافرين السعوديين؛ مثل دبي ولندن وباريس والشرق الأقصى والولايات المتحدة وكذلك جزر المحيط الهندي المالديف وموريشيوس وسيشيل.