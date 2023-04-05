"العزيبي": 765 ألف راكب تنقلهم طيران الإمارات سنويًا من 4 محطات سعودية

أكد نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في المملكة العربية السعودية جبر العزيبي أن طيران الإمارات تواصل خدماتها في المملكة؛ بدعم الاتجاهات الحالية في صناعة السفر داخل وخارج المملكة.
وقال "العزيبي": إن طيران الإمارات ومنذ أكثر من ثلاثة عقود من انطلاقها في المملكة تسهم بشكل كبير في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة، مع التزامنا المستمر نحو تلبية الطلب المتزايد على السفر؛ مثل تشغيل طائراتنا A380 إلى جدة.
وأضاف "العزيبي" يقول: ملتزمون بدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال المساعدة في تنمية قطاع الطيران وتحفيز نمو حركة السفر القوية، وتعزيز الاتصال وتعميق بصمتها العالمية.
وبدأت طيران الإمارات عملياتها في تسهيل حركة السياحة والتجارة في المملكة منذ عام 1989، وتخدم حاليًا أربع محطات؛ وهي: الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، بعدد رحلات يبلغ 65 رحلة أسبوعيًا.
كما نقلت منذ بدء عملياتها خلال 34 عامًا نحو 26 مليون مسافر من وإلى المملكة، أي بما يقارب 765 ألف راكب سنويًا في المتوسط، وربطت المسافرين بالوجهات عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة، بما في ذلك الوجهات الشهيرة للمسافرين السعوديين؛ مثل دبي ولندن وباريس والشرق الأقصى والولايات المتحدة وكذلك جزر المحيط الهندي المالديف وموريشيوس وسيشيل.