أمريكا تصنّف أشهر الوجهات السياحية العربية لمستوى عالي الخطورة لتفشي كورونا

بينما يتضمّن المستوى الثاني ذات "الخطورة المعتدلة" ثلاث وجهات سياحية فقط، وهي سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، وعندما يأتي الأمر للمستوى الأول "غير الخطر" فنقع على مصر وجزر القمر فقط.