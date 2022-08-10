أمريكا تصنّف أشهر الوجهات السياحية العربية لمستوى عالي الخطورة لتفشي كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها وهي الهيئة الفيدرالية الأمريكية المسؤولة عن تحديد نقاط الخطورة في الأمراض العالمية مثل كورونا وجدري القردة أن الأردن أصبحت في مرمى تفشي فيروس كورونا مجدداً في الشرق الأوسط، وتمت إضافتها إلى فئة السفر "عالية الخطورة" لجهة تفشي فيروس كورونا.
ويشمل المستوى الثالث دولاً عربية عديدة؛ بينها الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والعراق، وغيرها.
بينما يتضمّن المستوى الثاني ذات "الخطورة المعتدلة" ثلاث وجهات سياحية فقط، وهي سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، وعندما يأتي الأمر للمستوى الأول "غير الخطر" فنقع على مصر وجزر القمر فقط.