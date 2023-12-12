رئيس "إياتا": نجحنا في رحلة الطيران الأولى بدون تلامس أو مراجعات بهذه الطريقة

أعلن "ويلي والش" رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن نجاح أول رحلة طيران متكاملة باستخدام جواز السفر الرقمي، من مطار هيثرو في لندن إلى مطار روما، على الخطوط الجوية البريطانية.
وأوضح "نيك كارين" نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن: "إن رؤيتنا للسفر في المستقبل هي رقمية بالكامل، ويتم تأمينها من خلال البصمة البيومترية، ورغم وجود التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الرحلة سابقًا، فإن ربط هذه الخطوات كان أمرًا صعبًا، لكننا نجحنا مع شركائنا في إثبات إمكانية القيام بهذه العملية؛ وهو ما يفتح الباب أمام رحلات أسهل في المستقبل.
وأثبتت الرحلةُ التي انطلقت من لندن إلى روما إمكانيةَ القيام بتجربة سفر رقمية مستقبلية متكاملة تعتمد على الهوية الرقمية؛ من خلال العروض المخصصة، والتي يبدأ المسافر البحث عن رحلة ليحصل على عروض مخصصة من خلال جميع قنوات التسوق؛ من خلال مشاركة بيانات المسافر من مطار هيثرو في لندن إلى مطار روما فيوميتشينو لبيانات بطاقة الولاء الخاصة به "المخزنة كبيانات معتمدة يمكن التحقق منها في المحفظة الرقمية للهاتف الذكي"، مع وكلاء السفر؛ الأمر الذي مكّن شركات الطيران التي تستخدم قدرة التوزيع الجديدة من تقديم عروض مخصصة من خلال قنوات وكلاء السفر.
وبمجرد اختيار المسافر لأحد العروض، يتمُّ إنشاء طلب كبيانات اعتماد يمكن التحقّق منها، ويمكن تخزينها في المحفظة الرقمية، ولا حاجة بعد الآن لسجلات أسماء الركاب أو التذاكر الإلكترونية أو المستندات الإلكترونية المختلفة، وكل المعلومات المتعلقة بالرحلة يتم تخزينها في بيانات الاعتماد التي يمكن التحقّق منها، والتي يمكن قراءتها كرمز الباركود أيضًا.
ويمكن إجراء العديد من العمليات قبل وقت طويل من وصول المسافر إلى المطار، وسيكون جواز السفر الرقمي "المخزن في المحفظة الرقمية للمسافر"، إلى جانب المحفظة الرقمية؛ هما الأساس في عملية التحقق، ومن خلال مشاركة بيانات الجنسية الخاصة بجواز السفر الرقمي يمكن للمسافرين تأكيد متطلبات وثيقة سفرهم، ويدعم حل "التايم تك" الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي هذا الأمر.