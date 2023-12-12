رئيس "إياتا": نجحنا في رحلة الطيران الأولى بدون تلامس أو مراجعات بهذه الطريقة

وأوضح "نيك كارين" نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن: "إن رؤيتنا للسفر في المستقبل هي رقمية بالكامل، ويتم تأمينها من خلال البصمة البيومترية، ورغم وجود التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الرحلة سابقًا، فإن ربط هذه الخطوات كان أمرًا صعبًا، لكننا نجحنا مع شركائنا في إثبات إمكانية القيام بهذه العملية؛ وهو ما يفتح الباب أمام رحلات أسهل في المستقبل.