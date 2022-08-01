صيف بأجواء باردة في عسير وجدة.. فعاليات جديدة من "السياحة"

ويضم البرنامج خيارات متعددة أمام السائح, ومنها الفعاليات الجبلية وسط الأجواء الباردة في مرتفعات الطائف وعسير، حيث يأتي مهرجان صيف أبها تحت شعار “فوق الجبال” بباقة متنوعة من الأنشطة والمغامرات، في حين تمتد الفعاليات لتشمل الأنشطة والفعاليّات البحرية الشيقة على سواحل البحر الأحمر في مدينة جدة التي تلبي رغبات مختلف الشرائح.