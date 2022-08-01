صيف بأجواء باردة في عسير وجدة.. فعاليات جديدة من "السياحة"

يقدم برنامج "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للسياحة برامج وفعاليات نوعية منها برنامج صيف السعودية تحت شعار “جوي وأجوائي” المقام في منطقة عسير ومحافظتي الطائف وجدة.
ويضم البرنامج خيارات متعددة أمام السائح, ومنها الفعاليات الجبلية وسط الأجواء الباردة في مرتفعات الطائف وعسير، حيث يأتي مهرجان صيف أبها تحت شعار “فوق الجبال” بباقة متنوعة من الأنشطة والمغامرات، في حين تمتد الفعاليات لتشمل الأنشطة والفعاليّات البحرية الشيقة على سواحل البحر الأحمر في مدينة جدة التي تلبي رغبات مختلف الشرائح.
وتشهد الوجهات السياحية بعسير وجدة والطائف مع انطلاق برنامج صيف السعودية “جوي وأجوائي” إقبالاً من الزوار ولا سيما مع التنوع الجغرافي والثقافي لكل وجهة.
وأتاح البرنامج للزوار والسياح الاطلاع على العروض والباقات والبرامج والتجارب السياحية المتنوعة، التي تلبي تطلعات جميع شرائح المجتمع وأفراد العائلة من مختلف الأعمار عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق "روح السعودية" "visitsaudi.co"، المتاح بثماني لغات، بالإضافة إلى إمكانية الحجز والتواصل مع مقدمي الخدمة.
كما يمكن التواصل مع مركز العناية بالسياح "930"؛ الذي يعمل على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والملاحظات.