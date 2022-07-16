منتجع "بورغنستوك بحيرة لوسيرن" يستقبل زواره من المملكة والخليج

يتميز منتجع بورغنستوك بحيرة لوسيرن الذي باشر استقبال زواره من السعودية ودول الخليج بإطلالاته الخلابة على أروع بحيرة في سويسرا، ويشمل المنتجع ثلاثة فنادق مصنفة من فئة الخمس نجوم: بورغنستوك هوتل آند ألباين سبا الذي يُعَدّ معلماً معاصراً للجمال والفخامة، وفندق فالد هوتيل هيلث أند ميديكال إكسلانس الذي يقدّم خدماتٍ طبّيةً فائقة الحداثة لتجديد الشباب واستعادة الحيويّة، وفندق بالاس هوتيل الذي يُشكّل مساحة تاريخية ومعلماً بارزاً يجسِّد تقاليد الضيافة السويسريّة عبر مفهوم حديث.
ويعتبر فندق بالاس هوتيل لايك لوسيرن أحد أهم معالم السياحة السويسرية، وذلك بفضل تاريخه المترف، وعراقة تقاليد الضيافة المترسخة في كل تفاصيله وخدماته، وهو جزء من منتجع بوغنستوك بحيرة لوسيرن. تم تجديده ليفتح صفحة جديدة من تألقه في خريف سنة 2017، للحرص على الحفاظ على صفاته المميزة مع خلق جو أكثر سلاسة للمسافرين المعاصرين، ويضم 109 غرف تتنوع بين الغرف العادية والأجنحة من غرفة واحدة أو غرفتين. باستطاعة الضيوف المقيمين كذلك اصطحاب حيواناتهم الأليفة التي يقل وزنها عن 7 كيلوغرامات للإقامة معهم في هذا الفندق الفخم.
سيجد الضيوف الذين يودّون قضاء يوم في السبا بينما تغمرهم المناظر الخلّابة، عزّ طلبهم في بورغنستوك ألباين سبا حيث يمكنهم الاستجمام والتنعّم بالهناء. ويوفّر هذا السبا الممتد على مساحة من 10 آلاف متر مربع، مرافق متطورة تشمل خمسة مسابح، من بينها مسبح خارجي مترامي الأطراف يخطف الأنفاس، كما يضم 13 غرفة علاج عصرية، ومساحة لممارسة الرياضة على مدار 24 ساعة، وحماماً بخارياً وحماماً بالمياه المالحة، وغرف ساونا وغرف استجمام توفّر إطلالات بانورامية، مع قائمة واسعة من العلاجات المخصّصة بحسب متطلبات العملاء، بحيث تجمع بين أحدث الدراسات العلمية والمستحضرات الطبيعية وصيحات التجميل الرائجة لتحقيق أفضل النتائج وإرضاء الضيوف. وتمثل أجنحة السبا الخاصة جوهر العافية الفاخرة خير تمثيل، حيث تجدون باقة فريدة من العلاجات المميّزة التي صمّمت لإعادة ابتكار تجربة السبا في ثلاثة مساحات مذهلة تشمل جناح صوفيا سبا، جناح شيرلي سبا وجناح أودري سبا. وينفرد كلّ من هذه الأجنحة بهوية خاصة به بينما يوفر جواً من السكينة التامة.
يجمع منتجع بورغنستوك بحيرة لوسيرن الذي يضم فندق بالاس هوتيل لايك لوسيرن تحت سقفه عدة خيارات مميزة للطعام والشراب، من بينها المطعم الآسيوي سبايسز كيتشن آند تيراس، والذي يقدم نكهات أصلية من اليابان، الصين، الهند وتايلاند، كما يتميز بإطلالة ساحرة وعروض المطبخ المفتوح ويتم تقديم فرجة لعشاق فن الطبخ على يد الطهاة الماهرين. كما يقدم المطعم قائمة طعام خاصة للأطفال لضمان استمتاعهم بنكهاته المميزة رفقة عائلاتهم ضمن وجبة معدة خصيصاً لهم. أما مطعم أوك غريل آند بول باسيو، فيقدم مفهوماً أصيلاً للطعام من المزرعة إلى الطاولة، إذ تحتوي أطباقه على أفخر المنتجات الأصيلة والطازجة إضافة إلى فرن شواء خشبي، ليتم تحضير أشهى الأطباق السويسرية المعروفة، ويتوسطه خشب السنديان الفاخر الذي يضفي على المكان جواً من الراحة والرفاهية. يقدم هذا المطعم قائمة طعام تتضمن الوجبات الدسمة، الحلويات والوجبات الخفيفة، إضافة إلى قائمة مخصصة للأطفال.