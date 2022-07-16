منتجع "بورغنستوك بحيرة لوسيرن" يستقبل زواره من المملكة والخليج

سيجد الضيوف الذين يودّون قضاء يوم في السبا بينما تغمرهم المناظر الخلّابة، عزّ طلبهم في بورغنستوك ألباين سبا حيث يمكنهم الاستجمام والتنعّم بالهناء. ويوفّر هذا السبا الممتد على مساحة من 10 آلاف متر مربع، مرافق متطورة تشمل خمسة مسابح، من بينها مسبح خارجي مترامي الأطراف يخطف الأنفاس، كما يضم 13 غرفة علاج عصرية، ومساحة لممارسة الرياضة على مدار 24 ساعة، وحماماً بخارياً وحماماً بالمياه المالحة، وغرف ساونا وغرف استجمام توفّر إطلالات بانورامية، مع قائمة واسعة من العلاجات المخصّصة بحسب متطلبات العملاء، بحيث تجمع بين أحدث الدراسات العلمية والمستحضرات الطبيعية وصيحات التجميل الرائجة لتحقيق أفضل النتائج وإرضاء الضيوف. وتمثل أجنحة السبا الخاصة جوهر العافية الفاخرة خير تمثيل، حيث تجدون باقة فريدة من العلاجات المميّزة التي صمّمت لإعادة ابتكار تجربة السبا في ثلاثة مساحات مذهلة تشمل جناح صوفيا سبا، جناح شيرلي سبا وجناح أودري سبا. وينفرد كلّ من هذه الأجنحة بهوية خاصة به بينما يوفر جواً من السكينة التامة.