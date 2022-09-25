"الخطيب": حققنا رقمًا قياسيًّا بعدد الزيارات وقيمة الإنفاق في العام الماضي.. هنا التفاصيل

كشف وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن تسجيل 65 مليون زيارة سياحية داخلية العام الماضي، ساهمت بتسجيل إنفاق بقيمة 80 مليار ريال، وهو رقم قياسي.
وأوضح الوزير خلال جلسة حوارية بعنوان "تأثير مبادرات رؤية 2030 على المدن السعودية" أن المملكة العربية السعودية ستكون من أبرز 10 وجهات سياحية عالميًّا.
وتابع: "نعمل على منتجات سياحية، سنطلقها قريبًا في السعودية".
وأضاف: "وزارة السياحة وضعت خططًا استراتيجية لتطوير السياحة في السعودية؛ إذ عملت على مسح شامل في السعودية، استغلت خلاله المواقع السياحية بشكلها الأمثل، منها مشروع البحر الأحمر، الذي يمتد لمساحة 1700 كيلومتر".
وكشف وزير السياحة أن السعودية تستهدف خلال عام 2030 استقطاب 100 مليون زائر، ستحتضن العاصمة الرياض 50% منهم.
وأشار الخطيب إلى استعداد صندوق التنمية السياحي لتمويل المشاريع السياحية حتى 50% من قيمة المشروع، كما ستقوم البنوك بدعم جزء منها أيضًا. مفيدًا بأن الوزارة ركزت على وضع خطط استراتيجية وحوكمة؛ لرفع نسبة السياحة في السعودية إلى 10%؛ وهو ما سيكون داعمًا للاقتصاد الوطني.
وأفاد بأن الوزارة وقَّعت اتفاقية لبناء مقر تدريب بالعاصمة الرياض؛ لتأهيل العناصر البشرية، كما قامت بتدريب ما يزيد على 50 ألفًا من المواطنين والمواطنات في القطاع السياحي؛ بهدف الوصول إلى مليون وظيفة في مجال السياحة تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، وفقًا لـ"العربية".