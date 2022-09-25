"الخطيب": حققنا رقمًا قياسيًّا بعدد الزيارات وقيمة الإنفاق في العام الماضي.. هنا التفاصيل

وأشار الخطيب إلى استعداد صندوق التنمية السياحي لتمويل المشاريع السياحية حتى 50% من قيمة المشروع، كما ستقوم البنوك بدعم جزء منها أيضًا. مفيدًا بأن الوزارة ركزت على وضع خطط استراتيجية وحوكمة؛ لرفع نسبة السياحة في السعودية إلى 10%؛ وهو ما سيكون داعمًا للاقتصاد الوطني.