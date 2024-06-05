5 ملايين صيني بالمملكة في 2030.. والسعودية بالمرتبة الرابعة كوجهة مفضلة لسائحي بكين

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين قد زار الصين عدة مرات الفترة الماضية، كما تم وضع لافتات مكتوبة باللغة الصينية في مطار الرياض، وبعدما دشنت الخطوط السعودية أولى رحلاتها المباشرة إلى بكين في أغسطس الماضي، دشنت خطوط جنوب الصين في منتصف أبريل من هذا العام مساراً مباشراً بين البلدين.