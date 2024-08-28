تدشين أضخم مبادرة اعتمادات برامجية عالمياً لدعم جودة التعليم والتدريب السياحي

وأشارت إلى أن المبادرة تسعى إلى تحقيق أهداف عدة على المديين القريب والبعيد، منها: حصول 31 برنامجاً ومؤسسة تعليم وتدريب سياحي على الاعتماد الوطني والعالمي خلال عام 2024م، وحصول 200 مدرب وكادر تعليمي وإداري على شهادات احترافية لتقديم برامج سياحية تقدم للمرة الأولى، التي تمّ بناؤها من قِبل الوزارة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة لعام 2024 م، إلى جانب حصول 37 موظفاً من وزارة السياحة على شهادة احترافية لإدارة البرامج السياحية، كما تستهدف المبادرة حصول 27 برنامجاً ومؤسسة تعليمية وتدريبية سياحية على الاعتماد الدولي والمحلي خلال عام 2025م.