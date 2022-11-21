البحرين تتصدر وجهات السعوديين في إجازة الفصل الدراسي الأول

وفي هذا السياق، كشف مدير عام فندق "آرت البحرين" رامز نعمة عن تطور قطاع الضيافة في البحرين بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وخاصة في منطقة جزر أمواج، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية البحرينية، ومع استمرار تطوير البنية التحتية للسياحة لضمان استيعاب الزيادة في أعداد الزوار المتوافدين على المملكة في المستقبل.