البحرين تتصدر وجهات السعوديين في إجازة الفصل الدراسي الأول

تشير التوقعات إلى أن مملكة البحرين ستشهد قدوم آلاف من السعوديين والمقيمين في المملكة عبر جسر الملك فهد بدءاً من الأربعاء المقبل، وهو وقت بداية إجازة الفصل الدراسي الأول التي تبدأ من 24 نوفمبر إلى 4 ديسمبر القادم.
وفي هذا السياق، كشف مدير عام فندق "آرت البحرين" رامز نعمة عن تطور قطاع الضيافة في البحرين بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وخاصة في منطقة جزر أمواج، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية البحرينية، ومع استمرار تطوير البنية التحتية للسياحة لضمان استيعاب الزيادة في أعداد الزوار المتوافدين على المملكة في المستقبل.
وعن السياح السعوديين، قال "نعمة": "نرحب بالأشقاء السعوديين في رحاب البحرين انطلاقاً من علاقات الأخوة الفريدة من نوعها التي تربط بين الشعبين البحريني والسعودي.
وأضاف "نعمة" معظم الأشقاء السعوديين يعرفون البحرين جيداً، ويضعونها في مقدمة وجهاتهم عندما يفكرون بالسفر خارجاً ويلقون فيها كل حفاوة وترحيب وتمنحهم تجربة سياحية لا تنسى.
مشيراً إلى أنه حسب الأرقام الرسمية أن ثلث أعداد السياح الوافدين للبحرين لامسوا رقم 12 مليون سائح في عام 2019 مثل السعوديون منهم 75%، وما زالوا يمثلون النسبة الأكبر بعد إعادة فتح جسر الملك فهد في مايو 2021.
ومؤشرات السياحة في البحرين في الربع الثالث من 2021 قد تجاوزت مستويات عام 2019، أي تجاوز عدد السعوديين 9 ملايين زيارة وبالنسبة لعام 2022 ومع تقديرات عام 2021 فإن عدد زيارات السعوديين إلى البحرين في النصف الأول من عام 2022 تقارب من 3 ملايين زيارة.
ولفت إلى أن منتجع ارت البحرين بفضل موقعه الإستراتيجي كأحد الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم بجزيرة أمواج ودائماً ما يتطلع الزوار إلى تجارب تغمرهم بأجواء فاخرة، خاصةً عند الإقامة في أحد الفنادق التي تهيئ أجواءً من الرفاهية المطلقة ليشعر الضيوف المقيمون في فندقنا كأنهم يعيشون مغامرة مذهلة.
وأوضح "نعمة" أن قطاع الضيافة البحريني يتطور بشكل كبير لمواكبة آخر المستجدات العالمية في هذا القطاع ونحن نترقب دوماً كل ما هو جديد لنحرص على أن تكون ضيافتنا التي نوفرها هي الأفضل والأحدث لضمان تقديم خدمة ممتازة وعصرية للضيوف ونحن ندرك أيضاً أن الاستدامة البيئية تظل المحور الرئيس لكل الجهات الفاعلة في قطاع الضيافة وحول العالم، لذلك فإننا نتخذ الإجراءات اللازمة لنضمن أننا نعمل بالطريقة الأكثر استدامة.