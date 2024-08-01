رئيس "غرفة الرياض": 5 ملايين سائح صيني إلى السعودية في العام 2030

أكد نايف الراجحي رئيس لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة الرياض أن السعودية تعيش نقلة تاريخية في منظومتها السياحية على كل المستويات التشريعية والتنظيمية والبنى التحتية.
وأشار "الراجحي" إلى أن هناك اهتمامًا سعوديًا كبيرًا في القطاع السياحي الذي انعكس على نمو الزوار من أقطار العالم، مبينًا أن السائح الصيني جاء ضمن الأكثر اهتمامًا باكتشاف السياحة السعودية بمجالاتها المختلفة، وبحسب بعض البيانات أن طلبات السياح الصينيين على السفر إلى السعودية زادت بأكثر من 800 % في 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
وذكر "الراجحي" أن السعودية حصلت أخيرًا على وضع الوجهة المعتمدة (ADS) للسياح الصينيين، ما يسهل تنظيم رحلات سياحية جماعية من الصين إلى السعودية وفقًا للاقتصادية.
وتهدف السعودية إلى جذب نحو خمسة ملايين سائح صيني بحلول عام 2030، كجزء من رؤية السعودية 2030 لتعزيز السياحة كركيزة اقتصادية، ولاسيما أن الصين تعد أكبر سوق في العالم مصدرًا للسياح.
ونفذت المملكة عديد المبادرات لجذب السياح الصينيين حيث إنها إحدى الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة عند الوصول، إضافة إلى إتاحة إصدار تأشيرة المرور التي تتيح الإقامة لمدة 96 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة النهائية، كما أضافت منصة "روح السعودية" اللغة الصينية إلى قائمتها، ووفرت حلول الدفع الرقمية التي تناسب السائح الصيني.
وقال: إن السائح الصيني يعد من بين الأكثر إنفاقًا في الخارج، حيث بلغت نفقاتهم على السفر نحو 196.5 مليار دولار في 2023، وتعزى هذه النفقات العالية إلى تفضيلهم للتسوق الفاخر والخدمات المتميزة بحسب بيانات العام الماضي.
وتوقع "الراجحي" نمو السياح الصينيين بعد رفع الرياض وبكين الطاقة الاستيعابية في الرحلات الجوية ما بين الدولتين إلى أكثر من 130 %، إضافة إلى إطلاق السعودية تسع رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض وجدة إلى المدن الرئيسة في الصين.
وأكد أن القطاع السياحي السعودي على أعتاب طفرة كبيرة مع تنظيم السعودية واستضافة فعاليّات عالمية كبرى، مثل معرض اكسبو الرياض، وكأس العالم 2034، والعديد من المؤتمرات.