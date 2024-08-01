رئيس "غرفة الرياض": 5 ملايين سائح صيني إلى السعودية في العام 2030

وأشار "الراجحي" إلى أن هناك اهتمامًا سعوديًا كبيرًا في القطاع السياحي الذي انعكس على نمو الزوار من أقطار العالم، مبينًا أن السائح الصيني جاء ضمن الأكثر اهتمامًا باكتشاف السياحة السعودية بمجالاتها المختلفة، وبحسب بعض البيانات أن طلبات السياح الصينيين على السفر إلى السعودية زادت بأكثر من 800 % في 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2019.