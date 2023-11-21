السياحة البريطانية: السائح السعودي ينفق 12 ألف ريال في زيارته وهذا ما يفضله.. هنا التفاصيل

كشفت هيئة السياحة البريطانية عن إطلاق حملة ترويجية في المملكة ودول الخليج في شهر نوفمبر الجاري.
وتؤكد نائب رئيس هيئة السياحة البريطانية كارول ماديسون أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد سوقًا سياحية مهمة للغاية بالنسبة إلى بريطانيا، ويسعدنا إطلاق علامتنا التجارية الرئيسة؛ لتحفيز الطلب من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي واكتشاف مدننا الصاخبة والنابضة بالحياة من خلال الجولات الفنية في الشوارع بالتسوق والفعاليات.
وأوضحت "ماديسون" أنهم يعملون مع شركاء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتحويل تلك الرغبة في الزيارة إلى حجوزات مؤكدة للسفر في الوقت الحاضر، ومن خلال هذه الحملة، نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الزوار من الخليج العربي؛ لتجربة العروض السياحية المشوّقة في بريطانيا خلال عام 2024 وما بعده، "وستواصل هيئة السياحة البريطانية العمل مع شريكها التجاري الرئيسي "ويجو" المتخصص في حجوزات رحلات الطيران والفنادق".
ولفتت "ماديسون" إلى طرح نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) المستحدث مؤخرًا، إلى جانب وجود خطوط طيران قوية في منطقة الخليج العربي تسيّر رحلات إلى المملكة المتحدة وتبلغ تكلفة التصريح الإلكتروني 74 ريال سعودي أي ما يساوي عشرة جنيهات إسترلينية، وسيُسمح للزائرين بموجبه بزيارة المملكة المتحدة عدة مرات على مدار عامين بدءًا من الأول من فبراير 2024 سيتمكن السعوديون ومواطني البحرين، والكويت، وعُمان، والإمارات العربية المتحدة، والأردن.
ومنذ جائحة كوفيد، شهدت السياحة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة المتحدة انتعاشًا متناميًا، وتتوقع هيئة السياحة البريطانية أن يعود إنفاق الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة إلى مستويات عام 2019 بحلول عام 2024، وأن تعود أعداد الزيارات بحلول عام 2025، حيث تعد المملكة ودول الخليج أسواقًا مهمة للغاية للسياحة الوافدة بالنسبة إلى المملكة المتحدة، فهي ثاني أكبر سوق لها من حيث إنفاق الزوار.
وتُظهِر أحدث الإحصائيات الرسمية المتعلقة بعام 2022 بأكمله أن هناك 791.000 زيارة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة المتحدة، أنفق فيها هؤلاء الزائرون ملياري جنيه إسترليني خلال إقامتهم، بمتوسط يبلغ 12158 ريال سعودي وما يقارب 2.578 جنيهًا إسترلينيًا في الزيارة الواحدة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط إجمالي الزوار، كما إنهم أقاموا في المملكة المتحدة، 16 ليلة، وهي فترة طويلة مقارنة بمتوسط السوق البالغ ثماني ليال.
وتبيّن أحدث الإحصائيات المتاحة، وهي الفترة من يناير إلى يونيو 2023، أنه كان هناك 411.000 زيارة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة المتحدة، حيث أنفق هؤلاء الزوار 945 مليون جنيه إسترليني، كما تُظهِر حجوزات الطيران من الشرق الأوسط إلى المملكة المتحدة انتعاشًا قويًا، وتسجل حاليًا إلى ما يقارب 93% من مستويات عام 2019.