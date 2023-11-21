السياحة البريطانية: السائح السعودي ينفق 12 ألف ريال في زيارته وهذا ما يفضله.. هنا التفاصيل

ومنذ جائحة كوفيد، شهدت السياحة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة المتحدة انتعاشًا متناميًا، وتتوقع هيئة السياحة البريطانية أن يعود إنفاق الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة إلى مستويات عام 2019 بحلول عام 2024، وأن تعود أعداد الزيارات بحلول عام 2025، حيث تعد المملكة ودول الخليج أسواقًا مهمة للغاية للسياحة الوافدة بالنسبة إلى المملكة المتحدة، فهي ثاني أكبر سوق لها من حيث إنفاق الزوار.