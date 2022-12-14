ارتفاع جديد للريال السعودي مقابل الجنية المصري.. تعرف على القيمة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا جديدًا، في تعاملات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، بحسب أخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري؛ حيث وصل نحو 6.54 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع، وليصل إلى 6,59 جنيه في بعض البنوك المصرية، ليتخطى حاجز 6,50 جنية لأول مرة.