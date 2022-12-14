ارتفاع جديد للريال السعودي مقابل الجنية المصري.. تعرف على القيمة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا جديدًا، في تعاملات اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، بحسب أخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري؛ حيث وصل نحو 6.54 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع، وليصل إلى 6,59 جنيه في بعض البنوك المصرية، ليتخطى حاجز 6,50 جنية لأول مرة.
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 6.54 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.
وتترقّب الأسواق المصرية اجتماع صندوق النقد الدولي يوم 16 ديسمبر الجاري، والذي يشهد التوقيع النهائي للصندوق على القرض المصري، مع تحديد موعد استلام الشريحة الأولى بقيمة 750 مليون دولار.
وتزامنًا مع اجتماع الصندوق يأتي اجتماع المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، والذي يأتي بعد ارتفاع معدلات التضخم في البلاد لأكثر من 19%، وسط توقعات أن يتم عقد اجتماع استثنائي قبل الموعد المحدد يوم 22 ديسمبر.