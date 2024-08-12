بالصور.. فندق "ميركيور مسقط" وجهة فاخرة جديدة تجمع بين الرفاهية والراحة في قلب العاصمة العمانية

يعد فندق "ميركيور مسقط" وجهة فاخرة تجمع بين الراحة والتفاصيل الرفيعة في قلب العاصمة العمانية، بمستوى عالٍ من الخدمة والضيافة لضيوفه الباحثين عن الراحة والفخامة.
ويُعد الفندق الجديد والذي سيتم افتتاحه في الربع الأخير من 2024، إضافة نوعية لقطاع الضيافة في سلطنة عمان، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب المدينة.
وقال المدير العام للفندق إسماعيل إبراهيم: نتطلع لتزويد الضيوف من المقيمين والزوار القادمين من مختلف دول العالم بتجربة إقامة استثنائية في قطاع الضيافة العماني الفاخر.
وأشار "إبراهيم" إلى أن فندق ميركيور سيشكل عند افتتاحه الإضافة العصرية الأحدث على مشهد الضيافة في مسقط، إذ يمتاز الفندق بموقعه المميز على مسافة قريبة من المطار ووسط المدينة، لافتاً إلى أن الفندق يمثل أحد المعالم الرئيسية والمهمة التي ستثري تنوع قطاع الضيافة في العاصمة العمانية.
وبيّن أن فندق ميركيور كإحدى علامات شركة أكور العالمية يعد قيمة مضافة ومهمة تعكس غنى وتنوّع قطاع الضيافة العصري في سلطنة عمان، وهناك طلب كبير يدفعنا لتنويع الخدمات المقدمة للضيوف، مما يعكس الثقافة المميزة للشعب العماني الأصيل.
ويقع فندق "ميركيور مسقط" على بُعد 15 دقيقة فقط من مطار مسقط الدولي، مما يجعله الخيار المثالي للمسافرين الراغبين في الوصول السريع إلى المطار أو الاستمتاع بإقامة مريحة في قلب المدينة.
ويضم الفندق المبني على مساحة 1600 متر مربع، 186 غرفة وجناحاً مزودين بأعلى المواصفات، مما يوفر للضيوف تجربة إقامة استثنائية مع خيارات متنوعة من الطعام والخدمات الممتازة.
يُقدم فندق "ميركيور مسقط" للضيوف تجربة إقامة مريحة مع إطلالات مذهلة على المدينة والجبل والبحر، كما يوفر الفندق أجنحة تنفيذية وغرف ديلوكس مجهزة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية.
كما يضم الفندق مقهى الردهة والذي يقدم وجبات الإفطار الصحية، ووجبات خفيفة، وأصنافاً مختلفة من القهوة، ومطعم ذا ڤالي والذي يقدم أطباقاً عالمية وعمانية في أجواء هادئة، ويستوعب أكثر من 85 شخصاً، بالإضافة إلى المطعم الآسيوي "يم يم" ويقدم مجموعة متنوعة من الأطباق الآسيوية، ويتميز بأجواء مريحة ويتسع لأكثر من 50 شخصاً.
إلى ذلك يضم فندق "ميركيور مسقط" مرافق الاجتماعات والمؤتمرات، كما يُعد الفندق وجهة مثالية لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات، حيث يضم قاعة أمواج بمساحة 580 متراً مربعاً، تستوعب أكثر من 450 شخصاً، مزودة بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة، كما أن هناك ثلاث قاعات اجتماعات بمساحات مختلفة.