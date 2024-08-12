بالصور.. فندق "ميركيور مسقط" وجهة فاخرة جديدة تجمع بين الرفاهية والراحة في قلب العاصمة العمانية

وأشار "إبراهيم" إلى أن فندق ميركيور سيشكل عند افتتاحه الإضافة العصرية الأحدث على مشهد الضيافة في مسقط، إذ يمتاز الفندق بموقعه المميز على مسافة قريبة من المطار ووسط المدينة، لافتاً إلى أن الفندق يمثل أحد المعالم الرئيسية والمهمة التي ستثري تنوع قطاع الضيافة في العاصمة العمانية.