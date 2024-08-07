"هالو سبيس" الإسبانية تختار السعودية كقاعدة رئيسية لإطلاق رحلاتها السياحية للفضاء

قالت شركة السياحة الفضائية الإسبانية "هالو سبيس - Halo Space": إنها قررت إنشاء قاعدتها التشغيلية الرئيسية وموقع التجميع النهائي في المملكة العربية السعودية لإطلاق رحلاتها المستقبلية إلى الفضاء الخارجي.
وستقوم شركة الفضاء "هالو"، وهي شركة إسبانية تعمل بتطوير كبسولات للسياح، بإجراء رحلتها التجريبية التالية في المملكة العربية السعودية في سبتمبر المقبل.
وسيتمّ اختبار الكبسولة النموذجية رقم 2 على ارتفاع 32 كم فوق سطح الأرض خلال الاختبارات بالسعودية، فيما سيتمّ إطلاق رحلاتها السياحية إلى الفضاء الخارجي على حافة كوكب الأرض في 2026.