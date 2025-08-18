السعودية تتصدر قائمة أفضل دول الشرق الأوسط لسفر الأفراد في 2025

وكشفت منصة Wego أن نسبة السعوديين الذين يسافرون بمفردهم ارتفعت إلى 78.8% خلال صيف 2025، وهي الأعلى في المنطقة، مؤكدة أن هذا التحول يعكس توجهًا جديدًا نحو التجارب العميقة والمغامرات الطبيعية والفعاليات الثقافية، بما يفتح فرصًا واسعة أمام الشركات والفنادق لتطوير منتجات سياحية مبتكرة تلبي احتياجات المسافرين الأفراد.