السعودية تتصدر قائمة أفضل دول الشرق الأوسط لسفر الأفراد في 2025

شهد عام 2025 نموًا ملحوظًا في السفر الفردي بالشرق الأوسط، حيث جاءت السعودية في صدارة قائمة أفضل الدول لهذه الفئة من المسافرين، بفضل تحولاتها السياحية ومشروعاتها الضخمة التي تعيد رسم خريطة السياحة بالمنطقة.
وتتميز المملكة بوجهات متنوعة من العلا التاريخية إلى البحر الأحمر ومشروعات نيوم المستقبلية، إضافة إلى التسهيلات الحكومية في التأشيرات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية للفنادق والرحلات الداخلية، ما جعلها وجهة مفضلة للشباب الباحثين عن المغامرة والثقافة والاسترخاء.
وكشفت منصة Wego أن نسبة السعوديين الذين يسافرون بمفردهم ارتفعت إلى 78.8% خلال صيف 2025، وهي الأعلى في المنطقة، مؤكدة أن هذا التحول يعكس توجهًا جديدًا نحو التجارب العميقة والمغامرات الطبيعية والفعاليات الثقافية، بما يفتح فرصًا واسعة أمام الشركات والفنادق لتطوير منتجات سياحية مبتكرة تلبي احتياجات المسافرين الأفراد.