انطلاق أبرز معارض الأعمال B2B "سوق السفر السعودي" بالرياض في فبراير 2025.. هنا التفاصيل

"سوق السفر السعودي" في نسخته الثانية يمثّل خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة المملكة على الخريطة السياحية العالمية، مع توقعات بمشاركة عدد غير مسبوق من الشركات والجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج المملكة. من المتوقَّع أن يساهم المعرض في خلق فرص تعاون مثمرة تسهم في ازدهار قطاع السفر والسياحة في المنطقة.