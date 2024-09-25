انطلاق أبرز معارض الأعمال B2B "سوق السفر السعودي" بالرياض في فبراير 2025.. هنا التفاصيل

أُعلن في الرياض عن موعد انطلاق النسخة الثانية من معرض "سوق السفر السعودي"، وهو أحد أبرز معارض الأعمال "B2B - Business to Business" في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودي.
ومع تزايد اهتمام الشركات العالمية وهيئات السياحة بالمشاركة في هذا الحدث الرائد بعد نجاح النسخة الأولى، يفتتح المعرض بالعاصمة الرياض يوم الاثنين 11 شعبان 1446 الموافق 10 فبراير 2024.
عبر محمد الحربي الرئيس التنفيذي لشركة "رنت" المنظمة لفعاليات المعرض، عن تفاؤله بزيادة عدد المشاركات مقارنة بالعام السابق. وأشار "الحربي" إلى أن "الإقبال الكبير من الشركات العالمية وهيئات السياحة يعزز مكانة المعرض كمنصة رئيسية لعقد الصفقات واكتشاف الفرص الجديدة في قطاع السياحة المتنامي".
وأضاف "الحربي": "نسعى إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تمهد الطريق لجعل المملكة العربية السعودية مركزًا إقليميًّا رئيسيًّا للسياحة العالمية. هذه النسخة الثانية ستكون فرصة للجهات العارضة لتوقيع عقود شراكة جديدة واستكشاف أحدث الاتجاهات والحلول في صناعة السفر".
يتميز "سوق السفر السعودي" لعام 2025 بإضافة نوعية تتضمّن تنظيم جولات سياحية للشركات الدولية لإبراز المواقع السياحية السعودية الرائدة مثل العلا ونيوم والبحر الأحمر. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز قطاع السياحة الداخلي وتحقيق أهداف رؤية 2030.
كما أبدت الهيئةُ العامة للمعارض والمؤتمرات السعودية دعمَها الكامل لتنظيم المعرض بنسخته الثانية؛ مما يعكس التزام المملكة بتحقيق التميز في قطاع المعارض والمؤتمرات.
"سوق السفر السعودي" في نسخته الثانية يمثّل خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة المملكة على الخريطة السياحية العالمية، مع توقعات بمشاركة عدد غير مسبوق من الشركات والجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج المملكة. من المتوقَّع أن يساهم المعرض في خلق فرص تعاون مثمرة تسهم في ازدهار قطاع السفر والسياحة في المنطقة.