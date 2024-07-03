إسبانيا تحذر السياح.. هذه الأمور ممنوعة في الشواطئ والغرامة تصل إلى 700 يورو

وصوّت أعضاء مجلس مدينة ماربيا بالموافقة على حماية البحر، ووافقوا على إقرار الغرامات ولم يكن «الإخلاء الفسيولوجي» الحظر الوحيد المذكور في المرسوم الجديد والذي لا يزال ينتظر طرحه للاستفتاء الشعبي، قبل أن يصبح قانوناً.. فمن الممنوعات الأخرى نجد مثلاً: منع مرتادي الشواطئ من اللعب بالكرات في الماء أو حجز مكان على الشاطئ بالمظلة، علاوة على إبعاد الكلاب عن الماء على أن يقتصر وجودها على الشواطئ المخصصة للكلاب فقط.