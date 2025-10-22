إيطاليا تكشف تفاصيل "حادث خطير" لطائرة فوق البحر المتوسط بعد إقلاعها من صقلية

وأوضحت الوكالة أن الطائرة، وهي من طراز إيرباص A320 وتحمل التسجيل CN-NML، كانت متجهة إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، عندما تلقى طاقمها إنذارًا عاجلًا من نظام التحذير من القرب الأرضي (GPWS) بعبارة “Pull-up”، ما يشير إلى اقترابها المفرط من سطح البحر.