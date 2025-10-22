إيطاليا تكشف تفاصيل "حادث خطير" لطائرة فوق البحر المتوسط بعد إقلاعها من صقلية

كشفت هيئة سلامة الطيران الإيطالية عن تفاصيل حادث وُصف بأنه “خطير” بعد أن اقتربت طائرة تابعة لشركة العربية للطيران بشكل غير معتاد من سطح البحر الأبيض المتوسط عقب إقلاعها من مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية.
وبحسب بيان الوكالة الوطنية لسلامة الطيران الإيطالية (ANSV)، فإن الحادث وقع في 20 سبتمبر 2025 عند الساعة 21:57 بالتوقيت العالمي (UTC)، وصُنّف رسميًا كـ"حادث خطير"، حيث فتحت الهيئة تحقيقًا شاملًا في إجراءات السلامة والطيران لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.
وأوضحت الوكالة أن الطائرة، وهي من طراز إيرباص A320 وتحمل التسجيل CN-NML، كانت متجهة إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، عندما تلقى طاقمها إنذارًا عاجلًا من نظام التحذير من القرب الأرضي (GPWS) بعبارة “Pull-up”، ما يشير إلى اقترابها المفرط من سطح البحر.
وتمكّنت الطائرة من استعادة الارتفاع المطلوب ومواصلة رحلتها بشكل طبيعي دون وقوع إصابات أو أضرار. وأكدت الهيئة أن الرحلة كانت خالية من الركاب، إذ كان على متنها طياران وأربعة من أفراد الطاقم فقط.
وأشار التقرير إلى أن الطائرة انخفضت إلى ارتفاع يقارب 200 قدم فقط فوق سطح البحر، ما أدى إلى تفعيل نظام التحذير داخل قمرة القيادة. ويُعد هذا النظام خط الدفاع الأخير لتنبيه الطيارين من اقتراب خطير من الأرض أو الماء.
وصنّفت هيئة ANSV الحادث بأنه "حادث خطير (Serious Incident)"، وهو أعلى تصنيف للحوادث التي لا تسفر عن أضرار جسدية، مما يستدعي تحقيقًا موسعًا لتحديد أسباب الهبوط المفاجئ وغير المعتاد.
ويركّز التحقيق على احتمالات عدة، منها احتمال خلل تقني في الطائرة أو خطأ إجرائي أو بشري من الطاقم، خاصة أن التقارير الأولية تؤكد أن الظروف الجوية كانت مستقرة تمامًا وقت الإقلاع.