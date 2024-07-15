الإسبان يضيقون ذرعًا بالسائحين ويطالبونهم بالعودة إلى بلادهم: لا تأتوا إلينا مرة ثانية

وتجاوبًا مع الاحتجاجات أكد عمدة برشلونة "جاومي كولبوني" أن هناك العديد من الإجراءات التي أعلنها مؤخرًا للحد من تأثير السياحة المفرطة، بما في ذلك زيادة ضريبة السياحة الليلية إلى 4 يوروات (4.30 دولار)، والحد من عدد ركاب السفن السياحية. كما أنه سيُنهي تأجير الشقق للسياح بحلول عام 2028 من خلال إلغاء تراخيص الإيجار قصيرة الأجل لأكثر من 10000 شقة.