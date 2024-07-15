الإسبان يضيقون ذرعًا بالسائحين ويطالبونهم بالعودة إلى بلادهم: لا تأتوا إلينا مرة ثانية

استمرت الاحتجاجات الشعبية في برشلونة ضد السياح، مع انتشار المظاهرات ضد السياحة المفرطة منددين بتأثيرها على تكاليف المعيشة ونوعية الحياة للسكان المحليين.
ونظمت مجموعة تضم أكثر من 100 منظمة محلية مظاهرة بهدف الحد من النمو السياحي.
ووفقًا للأرقام الرسمية، أقام ما يقرب من 26 مليون زائر ليلة واحدة في منطقة برشلونة عام 2023، وأنفقوا 12.75 مليار يورو (13.8 مليار دولار).
وتجاوبًا مع الاحتجاجات أكد عمدة برشلونة "جاومي كولبوني" أن هناك العديد من الإجراءات التي أعلنها مؤخرًا للحد من تأثير السياحة المفرطة، بما في ذلك زيادة ضريبة السياحة الليلية إلى 4 يوروات (4.30 دولار)، والحد من عدد ركاب السفن السياحية. كما أنه سيُنهي تأجير الشقق للسياح بحلول عام 2028 من خلال إلغاء تراخيص الإيجار قصيرة الأجل لأكثر من 10000 شقة.
ومن شأن هذا أن يساعد في جعل السكن في متناول المقيمين لفترات طويلة.
ووفقًا لعمدة المدينة فإن الإيجارات زادت بنسبة 68% في السنوات العشر الماضية، مع ارتفاع تكلفة شراء منزل بنسبة 38%.
وزار إسبانيا أكثر من 85 مليون سائح العام الماضي، وأنفقوا 108.662 مليار يورو؛ لتُنهي إسبانيا عام 2023 بأرقام سياحية قياسية، وفقًا للبيانات التي جمعها معهد الإحصاء الإسباني.
وارتفع عدد السياح في 2023 بنحو 18.7% مقارنة بالعام السابق، كما زاد بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2019 (وهو العام الأخير الذي لم تتأثر فيه مؤشرات السياحة بجائحة كوفيد- 19)، عندما تم تسجيل 83.5 مليون مسافر.
وكانت كاتالونيا هي الأكثر زيارة من قِبل السياح الأجانب؛ إذ استقبلت 18 مليون مسافر، بزيادة 21.2% عن عام 2022، وتلتها جزر البليار بـ14.4 مليون زائر، بارتفاع قدره 9.1%، ثم جزر الكناري التي استقبلت 13.9 مليون سائح، بانتعاش بلغ 13.1%.