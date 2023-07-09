تصدر خلال دقائق.. تأشيرة دخول إلكترونية لليابان متاحة للسعوديين والمقيمين بدءًا من هذا التاريخ

وأضافت بأنه بالنسبة للمقيمين في حالة التأشيرات التي تتطلب رسومًا، حسب الجنسية، يتعين على المتقدم أو من ينوب عنه زيارة السفارة اليابانية في الرياض، أو القنصلية العامة في جدة؛ لدفع رسوم التأشيرة نقدًا؛ لأن خدمات الدفع الإلكتروني غير متاحة في الوقت الحالي.