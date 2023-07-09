تصدر خلال دقائق.. تأشيرة دخول إلكترونية لليابان متاحة للسعوديين والمقيمين بدءًا من هذا التاريخ

أعلن السفير الياباني لدى المملكة العربية السعودية أيواي فوميو في تغريدة عبر موقع تويتر خبرًا جميلاً؛ إذ قال: "خبر جميل، يسعدنا ويسعدكم.. إجراءات تأشيرة الدخول السياحية لليابان تبدأ إلكترونية بالكامل، حتى تسديد رسوم إصدارها بالنسبة للسعوديين والمقيمين في السعودية، بدءًا من يوم الاثنين 10 يوليو 2023".
وكان حساب السفارة اليابانية في السعودية قد أعلن عبر تغريدة بموقع تويتر أنه سيبدأ الدفع عبر الإنترنت للتقديم على الفيزا اليابانية بدءًا من 10 يوليو 2023.
ويمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التقدم للحصول على تأشيرة سياحية، والدفع عبر الإنترنت.
وكانت السفارة اليابانية في السعودية قد أعلنت في نهاية مارس الماضي أنه يمكن للمواطنين السعوديين وحاملي الإقامة في السعودية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت، مدتها تصل إلى 90 يومًا.
وأوضحت أنه يجب على المتقدمين تسجيل الدخول إلى موقع JAPAN eVISA وعرض إشعار إصدار التأشيرة (Visa Issuance Notice) في مطار المغادرة مع الجهاز المتصل بالإنترنت، مؤكدة أنه لن يتم قبول بيانات بي دي إف (PDF) أو تصوير لقطة الشاشة أو النسخة المطبوعة من الصفحة.
وأضافت بأنه بالنسبة للمقيمين في حالة التأشيرات التي تتطلب رسومًا، حسب الجنسية، يتعين على المتقدم أو من ينوب عنه زيارة السفارة اليابانية في الرياض، أو القنصلية العامة في جدة؛ لدفع رسوم التأشيرة نقدًا؛ لأن خدمات الدفع الإلكتروني غير متاحة في الوقت الحالي.
ودعت إلى تقديم الطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الوصول المحدد إلى اليابان، موضحة أن التأشيرات صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.