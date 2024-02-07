تقرير دولي: السعودية الأولى في الوجهات السياحية بالشرق الأوسط

حافظت السعودية على صدارة وجهات السياحة العالمية لدى المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الرابع من عام 2023، بعد أن انتزعت الصدارة من مصر في يوليو/ حزيران الماضي، وفقًا لبيانات أعلنتها شركة ويجو، ونشرتها "سي إن إن".
واحتفظت السعودية بالمركز الأول لمدة ستة أشهر متتالية حتى الآن، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث، وفقًا لبيانات ويجو.
وكانت وزارة السياحة في السعودية قد أعلنت في بياناتها الأولية لإحصاءات السياحة في النصف الأول من 2023 أن إجمالي أعداد السياح في النصف الأول من عام 2023 بلغ 53.6 مليون سائح، بواقع 14.6 مليون سائح وافد، و39 مليون سائح محلي.
وحققت السعودية أعلى رقم تاريخي في إنفاق الزوار القادمين للمملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، بحسب بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، بحجم إنفاق يتجاوز مئة مليار ريال، محققة فائضًا يُقدَّر بنحو 38 مليار ريال، أو ما يعادل نحو 10.13 مليار دولار أمريكي، ونسبة نمو 72 في المئة مقارنة بالفائض المحقق خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال لشركة ويجو: «لا تزال السعودية الخيار الأبرز للمسافرين الباحثين عن تجربة ثقافية فريدة، وفرصة لاستكشاف مناطق الجذب المتنوعة في البلاد".
وضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميًّا تبرز مصر والهند، وكلتاهما من الأسواق الرئيسية المصدرة للمواهب والعمالة الأجنبية لمنطقة الخليج، وتحتلان باستمرار المراكز الأولى في السفر الجوي الدولي. فبالعودة إلى عام 2014 كانت مصر دائمًا تحتل إما المركز الأول أو الثاني، بينما احتلت الهند دائمًا المركز الثالث منذ عام 2016، وفقًا لبيانات (ويجو)، التي تضم مواقع إلكترونية مختصة بالسفر، فضلاً عن تطبيقات للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ.
وفيما يتعلق بالوجهة الأوروبية المفضلة كانت المملكة المتحدة -ولا تزال- الوجهة الأوروبية المهيمنة خارج منطقة الشرق الأوسط.
وخارج المراكز العشرين الأولى شهدت كل من روسيا والصين تقدمًا ملحوظًا؛ إذ قفزت روسيا 12 مركزًا، والصين تسعة مراكز؛ لتحتلا بذلك المركز الحادي والعشرين والثالث والعشرين على الترتيب.