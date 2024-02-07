تقرير دولي: السعودية الأولى في الوجهات السياحية بالشرق الأوسط

وضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميًّا تبرز مصر والهند، وكلتاهما من الأسواق الرئيسية المصدرة للمواهب والعمالة الأجنبية لمنطقة الخليج، وتحتلان باستمرار المراكز الأولى في السفر الجوي الدولي. فبالعودة إلى عام 2014 كانت مصر دائمًا تحتل إما المركز الأول أو الثاني، بينما احتلت الهند دائمًا المركز الثالث منذ عام 2016، وفقًا لبيانات (ويجو)، التي تضم مواقع إلكترونية مختصة بالسفر، فضلاً عن تطبيقات للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ.