الأمتعة والتذاكر تتصدّران الشكاوى.. هنا "مؤشر مقدمي خدمات النقل الجوي في 30 يومًا"

ولفتت الهيئة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على أقلّ المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.4% لكل 100 ألف مسافر؛ وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي تزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًّا، وبواقع 12 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وحصل مطار الأمير نايف على أقلّ المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقلّ أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًّا بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكويين، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%. وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقلّ المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.