الأمتعة والتذاكر تتصدّران الشكاوى.. هنا "مؤشر مقدمي خدمات النقل الجوي في 30 يومًا"

أصدرت الهيئةُ العامة للطيران المدني مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر أكتوبر 2024.
وأوضحت الهيئة أنّ عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ 1029 شكوى، مبيِّنة أنّ "طيران أديل" جاء أقلَّ شركات الطيران شكاوى بواقع 11 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أكتوبر إلى 99%، بينما حلَت الخطوط الجوية السعودية ثانيًا بواقع "12" شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى 99%، وجاء ثالثًا طيران ناس.
ووصل عدد الشكاوى إلى "12" شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى 100%؛ وفقًا لرصد المؤشر؛ حيث جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر أكتوبر عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم التذاكر، ثم الرحلات.
ولفتت الهيئة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على أقلّ المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.4% لكل 100 ألف مسافر؛ وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي تزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًّا، وبواقع 12 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وحصل مطار الأمير نايف على أقلّ المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقلّ أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًّا بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكويين، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%. وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقلّ المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وأبانت الهيئة أنَّ إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات "من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة"؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم؛ ليتمكّن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.