تقرير: 56% من السعوديين يخططون للسياحة بدون عائلاتهم في 2023... وهذه المدن هي الوجهة

أظهر تقرير توجهات السفر من سكاي سكانر، الشركة الرائدة عالميًا في مجال السفر، أن 27% من المسافرين السعوديين يخططون لنفس العدد من الإجازات في عام 2023 مثل عام 2022، و62% منهم يفكرون في أخذ المزيد من الرحلات في العام المقبل، و4% فقط يخططون لقضاء عطل أقل في العام المقبل