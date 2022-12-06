تقرير: 56% من السعوديين يخططون للسياحة بدون عائلاتهم في 2023... وهذه المدن هي الوجهة

أظهر تقرير توجهات السفر من سكاي سكانر، الشركة الرائدة عالميًا في مجال السفر، أن 27% من المسافرين السعوديين يخططون لنفس العدد من الإجازات في عام 2023 مثل عام 2022، و62% منهم يفكرون في أخذ المزيد من الرحلات في العام المقبل، و4% فقط يخططون لقضاء عطل أقل في العام المقبل
ويخطط المسافرون السعوديون لإنفاق المال على السفر في العام المقبل حيث صرح 85% بأنهم يخططون لإنفاق نفس المبلغ إن لم يكن أكثر على السفر إلى الخارج في عام 2023 – في حين أن 8% فقط يخططون لإنفاق مبلغ أقل.
وبحسب الدراسة فقد أكد 71% من المشاركين أن ارتفاع التكاليف سيؤثر أيضًا على قرارات السفر، مشيرين إلى أنهم يختارون وجهة يكون فيها سعر صرف العملة مجد وأن الفنادق هي أكثر الجوانب التي يتطلعون إلى التوفير فيها.
ومن بين أولئك الذين لا يرون أن هذا يؤثر على خططهم فإن السبب الصادم الذي صرحوا به هو أنهم قرروا إعطاء الأولوية للعطلات خلال العام المقبل بدلًا من الأشياء المكلفة الأخرى بنسبة 40%.
وقالت نائب رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي والعمليات في سكاي نعومي هان: إن الدراسة تأخذ في الاعتبار بيانات البحث والحجز الخاصة بـ"سكاي سكانر" جنبًا إلى جنب مع دراستنا السنوية لسلوك المستهلكين، وبحسب تقريرنا السنوي فإن سلوكيات قطاع صناعة السفر والمستهلكين تتشكل بتوجهات جديدة وما استنتجته هو أن السفر الذي يعتمد على الأسعار سيكون الأولوية الرئيسية لعام 2023.
وأشار التقرير إلى أن أن وجهات مثل لندن ونيويورك وباريس ستكون دائمًا وجهات سفر رائجة جدًا، ولكن المسافرين يبحثون بشكل متزايد عن أماكن أقل شهرة تقدم تجارب جديدة تماما وفي الواقع من خلال ميزة "البحث في جميع الوجهات" من سكاي سكانر التي تسمح للمسافرين بالبحث حسب السعر بدلا من الوجهة، فتجد أن ميزة "جميع الوجهات" تترأس عمليات البحث بعد الوباء حيث أصبح المزيد من المسافرين مقتنعين بأن التحلي بالمرونة بشأن وجهتهم يفتح لهم خيارات بأسعار أفضل وتجارب رائعة. والمفتاح هو البحث في وقت مبكر.
ومن المتوقع أن يكون المشي لمسافات طويلة هو النشاط الأول للمسافرين السعوديين في عام 2023، مما يشير إلى أن التركيز على الخروج للمشي والتواصل مع البيئة المحلية خلال الجائحة ينتقل الآن كمكون رئيسي لخطط السفر، كما أن التفاعل مع البيئة ومشاهدة الحيوانات له تأثير إيجابي على المزاج، فهو مرتبط بالانفصال عن التكنولوجيا والابتعاد عن متاعب الحياة.
إلى هذا، يفكر 1 من كل 2 (56%) في المملكة في الذهاب في عطلة بمفردهم بدون عائلاتهم في عام 2023؛ حيث أشار 44% من المسافرين أن رحلة السفر الفردي مهمة لصحتهم العقلية مع اعتبار أسبوع واحد المدة المثالية لمساعدة العقل على الاسترخاء وتتصدر العطلات الشاطئية وإجازات الاسترخاء في "الوقت الفردي".