163 حديقة غنَّاء تُسعد أهالي تبوك وزوَّارها نفَّذتها "الأمانة" بالقرب من الطرق وداخل الأحياء السكنية

وأكدت الأمانة حرصها على توفير بيئة ملائمة لمرتادي الحدائق من جميع النواحي؛ إذ عملت على تجهيز 72 حديقة في مدينة تبوك، و31 مضمارًا للمشاة، إلى جانب 11 حديقة مجهزة بأحدث التجهيزات لخدمة ذوي الإعاقة، من خلال العديد من الخدمات والمرافق العامة التي تُمكِّن جميع شرائح المجتمع من قضاء أوقاتهم بمتعة، تجمع بين الترفيه والرياضة.