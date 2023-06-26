تعرف على أفضل شركات الطيران في العالم .. وما موقع السعودية في هذا التصنيف؟
أعلنت جوائز “سكاي تراكس” لشركات الطيران العالمية وهي الأهم على الإطلاق والأقدم حيث بدأت منذ عام 2000و تُوّجت الخطوط الجوية السنغافورية بلقب أفضل شركة طيران في العالم لعام 2023.
وأُعلن عن الفائزين في حفل أقيم في متحف الطيران والفضاء، خلال فعاليات معرض باريس الجوي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سكايتراكس” إدوارد بليستيد، إن الخطوط الجوية السنغافورية حققت “نتائج ممتازة في العديد من فئات الجوائز، وكان أبرزها مقصورة الدرجة الأولى كأفضل درجة أولى في العالم”.
وأجرت “سكايتراكس”، وهي شركة متخصصة بتصنيف خطوط الطيران، ومقرها في المملكة المتحدة استطلاعات مستقلة على آراء العملاء في أكثر من 325 شركة طيران حول العالم بين شهري سبتمبر 2022 ومايو عام 2023، لتحديد الفائزين.
وحلّت الخطوط الجوية القطرية، الفائزة بجائزة شركة طيران العام سبع مرات سابقًا، في المركز الثاني هذا العام تليها شركة خطوط “كل اليابان الجوية” (ANA) في المركز الثالث، ثم طيران الإمارات في المركز الرابع، وشركة الخطوط الجوية اليابانية في المركز الخامس.
وحققت الخطوط الجوية القطرية تفوقاً في درجة رجال الأعمال إذ فازت بجوائز أفضل درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل مقعد في درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم (صالة المرجان في مطار حمد الدولي)، وأفضل صالة لتناول الطعام في درجة رجال الأعمال، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط.
كذلك، حصلت خطوط “كل اليابان الجوية” على جائزة أنظف شركة طيران في العالم للسنة الثالثة على التوالي، لتلبيتها أعلى معايير النظافة، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل خدمات المطارات في العالم.
بدورها، حصدت الخطوط الجوية الكويتية التي أُطلقت مؤخرًا خدمة سائق مجاني لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، جائزة أفضل شركة طيران محسّنة في العالم.
ونالت "طيران آسيا" جائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم، وقد حصدت هذه الجائزة سنويًا، منذ عام 2010.
وفازت شركة “سكوت للطيران” بجائزة أفضل شركة طيران لمسافات طويلة منخفضة التكلفة في العالم، بينما تبوأت “فولوتيا”، وهي شركة طيران إسبانية، فئة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا وحلت الخطوط السعودية في المركز 23 وتقدمت عشرة مراكز في الترتيب.
وفي ما يلي قائمة أفضل شركات الطيران في العالم لعام 2023، وفقًا لـ”سكايتراكس”:
1- الخطوط الجوية السنغافورية
2- الخطوط الجوية القطرية
3- “كل اليابان الجوية”
4- طيران الإمارات
5- الخطوط الجوية اليابانية
6- الخطوط الجوية التركية
7- الخطوط الجوية الفرنسية
8- كاثي باسيفيك
9- إيفا للطيران
10- الخطوط الجوية الكورية
11- خطوط هاينان الجوية
12- الخطوط الجوية السويسرية الدولية
13- الاتحاد للطيران
14- الخطوط الجوية الأيبيرية
15- خطوط فيجي الجوية
16- فيستارا
17- خطوط كانتاس الجوية
18- الخطوط الجوية البريطانية
19- طيران نيوزيلندا
20- خطوط دلتا الجوية