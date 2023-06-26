تعرف على أفضل شركات الطيران في العالم .. وما موقع السعودية في هذا التصنيف؟

وحلّت الخطوط الجوية القطرية، الفائزة بجائزة شركة طيران العام سبع مرات سابقًا، في المركز الثاني هذا العام تليها شركة خطوط “كل اليابان الجوية” (ANA) في المركز الثالث، ثم طيران الإمارات في المركز الرابع، وشركة الخطوط الجوية اليابانية في المركز الخامس.