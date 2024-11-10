بالصور.. "عروس المشاتي السعودية" تتألق على ضفاف الأحمر بلحظات نادرة وفعاليّات دافئة

تضم "العروس" عشرات المناطق الرائعة التي يمكن للزائر أن يستمتع بها وسط طقس مشمس طوال العام، وبنسمات البحر وزخات المطر. ومن أهم المناطق الشهيرة "جدة التاريخية" تلك البقعة الضاربة في عمق التاريخ لتكون ضمن قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو بعد أن تحولت المنازل الأثرية فيها شيئًا فشيئًا، باستخدام أحدث الوسائل والخبرات إلى معارض فنية ومقاهٍ مختصة حيثما رفعت رأسك في البلد ستجد الرواشين الخشبية تطل كشاهد معماري أصيل، يتوّج الحياة العصرية التي تعبر تحته.