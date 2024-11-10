بالصور.. "عروس المشاتي السعودية" تتألق على ضفاف الأحمر بلحظات نادرة وفعاليّات دافئة

تتميز عروس المشاتي السعودية بطقسها المعتدل في أغلب أيام العام وخصوصًا في الشتاء الذي يحمل أجمل اللحظات في جميع الأوقات، إنها عروس البحر الأحمر مدينة "جدة" أقدم مدن المملكة وأكثرها ثراء.
تضم "العروس" عشرات المناطق الرائعة التي يمكن للزائر أن يستمتع بها وسط طقس مشمس طوال العام، وبنسمات البحر وزخات المطر. ومن أهم المناطق الشهيرة "جدة التاريخية" تلك البقعة الضاربة في عمق التاريخ لتكون ضمن قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو بعد أن تحولت المنازل الأثرية فيها شيئًا فشيئًا، باستخدام أحدث الوسائل والخبرات إلى معارض فنية ومقاهٍ مختصة حيثما رفعت رأسك في البلد ستجد الرواشين الخشبية تطل كشاهد معماري أصيل، يتوّج الحياة العصرية التي تعبر تحته.
ولمنطقة جدة التاريخية أبوابٌ عدة فقد أحاط حارات جدة قديمًا سور بثمانية أبواب كانت تغلق قبيل الليل لحمايتهم وتأمين أسواقهم ولكل جهة تقريبًا باب أشهرها من الشرق "باب جديد"، حيث بُني هذا الباب بداية الأربعينيات الميلادية في العهد السعودي ويعد آخر الأبواب لهذا السور يليه في الأهمية "باب مكة" من الجهة الشرقية المقابلة لسوق البدو ويعد محصنًا لأسواقهم وحلقات بيعهم ومعبرًا ثم "باب شريف" من المنطقة الجنوبية إذ يستخدمه أهالي هذه الحارات كثيرًا للتنزه والزيارات للأسواق الخارجية مثل "حراج العصر" واليوم تحول لسوق كبير شعبي.
تعد جدة وجهة مفضلة لعشاق الطعام من حيث تعدد الأطباق ومنها الشعبية والأطباق المتخصصة وتتميز بتوافر عربات الطعام التي يقوم بها أصحابها وأكثرهم من النساء المتخصصات المحترفات.
هو مكان صحراوي يقع شمال العروس ويتميز بالرمال الناعمة التي تحل محل الكثبان الذهبية ويمتلئ الوادي بالمناظر والتشكيلات الطبيعية كما تعد تجربة ركوب الخيل من التجارب التي لا تفوت، وتوجد العديد من نوادي الفروسية في جدة لتساعد المبتدئين على اكتساب خبرة في ركوب الخيل.
بناها العثمانيون في القرن 18 وحظيت بأهمية كبيرة سابقًا بفضل موقعها الاستراتيجي وبها الكثير من الأنشطة أبرزها التسلق بالإضافة إلى مشاهدة الشروق والغروب في لوحة ساحرة.
يبلغ عمرها أكثر من 40 عامًا وهي أشهر معلم في جدة بفضل روعة مظهرها والوقت المثالي لزيارتها قبل غروب الشمس مباشرة، حيث تكون النافورة على خلفية غروب الشمس كما تشكل نافورة الملك فهد وجهة مثالية لالتقاط الصور التذكارية
من أجمل تجارب وفعاليّات شتاء جدة يشكل تناول الطعام في الهواء الطلق في جدة خلال موسم الشتاء تجربة استثنائية لا تُضاهى.