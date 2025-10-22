قمة الضيافة: السعودية تستحوذ على 60% من مشاريع الفنادق والغرف قيد الإنشاء في الشرق الأوسط

ويأتي هذا النمو ضمن طفرة غير مسبوقة يشهدها قطاع الضيافة والسياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة السوق الإقليمية سترتفع من 310 مليارات دولار عام 2025 إلى أكثر من 487 مليار دولار بحلول عام 2032، وفقاً لتوقعات المجلس العالمي للسفر والسياحة. كما سيضيف القطاع هذا العام نحو 367 مليار دولار إلى اقتصاد المنطقة، ويوفر 7.7 ملايين فرصة عمل، في حين يُتوقع أن يبلغ إنفاق الزوار الدوليين 194 مليار دولار، بزيادة تقارب 25% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، فيما يصل الإنفاق المحلي إلى 113 مليار دولار.