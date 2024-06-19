 الدولة 90.. تسمح للسعوديين بالدخول دون تأشيرة.. تعرف عليها

وأضاف: "لقد تضاعف تقريبًا متوسط عدد الوجهات التي يستطيع المسافرون الوصول إليها من دون تأشيرة من 58 في عام 2006 إلى 111 في عام 2024. ومع دخولنا العام الجديد، أصبحت البلدان الأعلى تصنيفًا الآن قادرة على السفر إلى 166 دولة أخرى، وهو عدد مذهل. وإلى جهات من دون تأشيرة مقارنة بأفغانستان، التي تقع في أسفل الترتيب، مع إمكانية الوصول إلى 28 دولة فقط من دون تأشيرة".