10 آلاف زائر لأول نسخة لسوق السفر السعودي.. واستعدادات لدورة استثنائية في 2025م

وفي هذا الصدد، شدد محمد الحربي، المدير التنفيذي للشركة المنظمة لفعاليّات المعرض، على النمو السياحي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث حققت 100 مليون زيارة محلية ودولية في العام الماضي، شملت السياح، والمعتمرين، ورواد الأعمال. كما ارتفع عدد الزوار الدوليين لأرقام قياسية، هو الأعلى على الإطلاق، لافتًا إلى أن السعودية تعد أكبر الدول استثمارًا في السياحة على المستوى الدولي.