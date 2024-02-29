10 آلاف زائر لأول نسخة لسوق السفر السعودي.. واستعدادات لدورة استثنائية في 2025م
اختتمت فعاليّات أول نسخة من سوق السفر السعودي في الرياض، وسط حضور فاق 10570 زائرًا، ومشاركة دولية واسعة ضمت أكثر من 20 دولة و45 شريكًا من القطاعين الحكومي والخاص.
وتفصيلاً، افتتح المعرض نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، نايف الراجحي، الذي قام بتكريم الشركات الراعية لفعاليّات الملتقى.
وشهد المعرض أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية فريدة، ومجموعة من العروض التفاعلية التي تعكس العمق السياحي للمملكة العربية السعودية، وتنوعها الطبيعي والمناخي، والتجارب الفريدة والخيارات المتعددة، وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي يتميز به المجتمع السعودي الأصيل.
وفي هذا الصدد، شدد محمد الحربي، المدير التنفيذي للشركة المنظمة لفعاليّات المعرض، على النمو السياحي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث حققت 100 مليون زيارة محلية ودولية في العام الماضي، شملت السياح، والمعتمرين، ورواد الأعمال. كما ارتفع عدد الزوار الدوليين لأرقام قياسية، هو الأعلى على الإطلاق، لافتًا إلى أن السعودية تعد أكبر الدول استثمارًا في السياحة على المستوى الدولي.
وأضاف الحربي: "نستقبل العالم في قلب الرياض لنعرض كنوز المملكة السياحية، وما تقدّمه من خدمات وفرص واعدة لتمكين الاستثمار، ولبناء العديد من الشراكات والاتفاقيات مع أهم العلامات المرموقة عالميًا".
وشارك في سوق السفر السعودي أكثر من 20 دولة، منها: جورجيا، والبحرين، وتركيا، والهند، والأردن، ومصر، وسوريا، وألبانيا، والإمارات، وهنغاريا، وكازاخستان، وسريلانكا، والمالديف، وروسيا، وتونس، وغيرها من الدول، كما تم حجز 25 % من مساحة المعرض في النسخة القادمة.
واستقبل سوق السفر السعودي العديد من رجال الأعمال ورواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم العربي كما شهد تدفق لما يقارب ألف إعلامي وبلوجر لتغطية فعاليّاته.
ويُعد هذا الحدث فرصة كبيرة للتعريف بالمقومات السياحية والمنتجات والخدمات والتجارب السياحية التي تزخر بها المملكة، مما يُسهم في الترويج السياحي وزيادة تدفق السياح من الأسواق المصدرة إلى السعودية والعكس.