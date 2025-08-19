شاهد .. أجواء جازان الماطرة تزيد كثافة الإقبال على الشواطئ والمواقع السياحية

وتشهد الشواطئ والمسطحات الخضراء بمدينة جيزان، ومحافظات بيش، وصامطة، والدرب، ومراكز الشقيق، وقوز الجعافرة، والسهي، والموسم، والمطلات الجبيلة، والمتنزهات الطبيعية، كثافة عالية من محبي التنزه والرحلات البرية، والأجواء المعتدلة، من داخل المنطقة وخارجها.