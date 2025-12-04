هيئة طيران خليجية موحدة.. "سماء واحدة وناقلات متعاونة ".. وهذه ابرز الفوائد

الهيئة الجديدة ستعمل على توحيد التشريعات والمعايير الفنية والتنظيمية بين دول المجلس، مع تعزيز التعاون في مجالات السلامة الجوية، وإدارة الحركة الجوية، والبنية التحتية، وتطوير التقنيات الحديثة في مجال الطيران. وتأتي هذه الخطوة في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع الطيران الخليجي، وارتفاع أعداد المسافرين، وتوسع المطارات وشركات الطيران الوطنية.