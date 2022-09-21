بالصور.. الطلاب السعوديون في جنوب إفريقيا يحتفلون باليوم الوطني 92

يستعد الطلاب السعوديون في كيب تاون بجنوب إفريقيا لإقامة حفل ضخم باليوم الوطني السعودي في يضم السعوديين الذين يدرسون اللغة الإنجليزية والعرب عمومًا، ويعتبر واحدًا من الاحتفالات الكبرى في كيب تاون؛ لحضور العديد من المسؤولين الحكوميين بدولة جنوب إفريقيا، ورجال أعمال عرب وأفارقة، ومدير شركة سابك السعودية بكيب تاون والطلاب العرب، ويقام الحفل يوم الجمعة القادمة بأحد الفنادق الكبرى بالمدينة.
ويتضمن الاحتفال عروضًا لبعض الفنون التراثية من مختلف مناطق المملكة، ونماذج حرفية لبعض الصناعات التقليدية السعودية، ومعرض لنشاطات الطلاب توضح الهوية السعودية، وسيتم توزيع كتب ونشرات توضح جوانب النهضة والتطور التي تشهدها المملكة في كل المجالات، وبعض المواد الإعلامية والمطبوعات التي تتحدث عن مسيرة المملكة المباركة.
وأشار أحمد منصور مدير شركة مسار للسفر إلى أن الاحتفال هذا العام يأخذ شكلًا جديدًا مع العودة إلى فتح الأجواء وعبور جائحة كورونا.
يُذكر أن الحفل يقام برعاية شركة مسار للسفر والسياحة التي تقيم الحفل بشكل سنوي، تقديرًا للطلاب السعوديين.