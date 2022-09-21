بالصور.. الطلاب السعوديون في جنوب إفريقيا يحتفلون باليوم الوطني 92

يستعد الطلاب السعوديون في كيب تاون بجنوب إفريقيا لإقامة حفل ضخم باليوم الوطني السعودي في يضم السعوديين الذين يدرسون اللغة الإنجليزية والعرب عمومًا، ويعتبر واحدًا من الاحتفالات الكبرى في كيب تاون؛ لحضور العديد من المسؤولين الحكوميين بدولة جنوب إفريقيا، ورجال أعمال عرب وأفارقة، ومدير شركة سابك السعودية بكيب تاون والطلاب العرب، ويقام الحفل يوم الجمعة القادمة بأحد الفنادق الكبرى بالمدينة.