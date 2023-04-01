أغرب المدن.. "دوائر الشياطين" في قلب أفريقيا التي حيرت علماء الأرض.. شاهد الصور

تصدّرت دولة ناميبيا الأفريقية، الأبحاث الخاصة بتحورات الأرض ونباتها خلال القرن الماضي، وعلى بعد نحو 80-140 كيلومترًا من الساحل في ناميبيا هناك الملايين من "دوائر الشياطين "يبلغ عرض كل منها بضعة أمتار، وتشكل معًا نمطًا مميزًا مرئيًّا لأميال حولها عارية من العشب، يطلق عليها دوائر الشياطين، أو دوائر الجن، في أماكن يكثر العشب فيها تتشكل وتختفي بعد سنوات دون سبب معروف.