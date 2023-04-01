أغرب المدن.. "دوائر الشياطين" في قلب أفريقيا التي حيرت علماء الأرض.. شاهد الصور

تصدّرت دولة ناميبيا الأفريقية، الأبحاث الخاصة بتحورات الأرض ونباتها خلال القرن الماضي، وعلى بعد نحو 80-140 كيلومترًا من الساحل في ناميبيا هناك الملايين من "دوائر الشياطين "يبلغ عرض كل منها بضعة أمتار، وتشكل معًا نمطًا مميزًا مرئيًّا لأميال حولها عارية من العشب، يطلق عليها دوائر الشياطين، أو دوائر الجن، في أماكن يكثر العشب فيها تتشكل وتختفي بعد سنوات دون سبب معروف.
ومؤخرًا توصلت مجموعة من العلماء من جامعة غوتنغن في ألمانيا، إلى أدلة جديدة تدعم نظرية التنظيم الذاتي التي حاولت الدراسات السابقة من خلالها شرح طبيعة "دوائر الجن" الغامضة الموجودة في صحراء ناميبيا، أقدم صحاري العالم، على طول ساحل ناميبيا وجنوب غرب أفريقيا وغرب أستراليا.
وتُظهر قياسات رطوبة التربة المستمرة، أن الأعشاب حول الدوائر استنفدت المياه داخل الدوائر بقوة، وبالتالي من المحتمل أن تسبّب موت الأعشاب داخل الدوائر.
ومكّن ذلك العلماء من تسجيل كيفية تأثير نمو الأعشاب الناشئة الجديدة حول الدوائر بدقة على مياه التربة داخل الدوائر وحولها، وبحثوا في الاختلافات في تسرب المياه بين داخل وخارج الدوائر في عشر مناطق عبر صحراء ناميبيا.
وتظهر البيانات أنه بعد نحو عشرة أيام من هطول الأمطار بدأت الأعشاب تموت بالفعل داخل الدوائر، في حين أن معظم المناطق الداخلية للدوائر لم يكن لديها إنبات العشب على الإطلاق، وبعد عشرين يومًا من هطول الأمطار كانت الأعشاب داخل الدوائر ميتة تمامًا، ولونها أصفر، بينما كانت الأعشاب المحيطة حيوية وخضراء.
وعندما فحص الفريق جذور الأعشاب من داخل الدوائر وقارنوها بالأعشاب الخضراء من الخارج؛ وجدوا أن الجذور داخل الدوائر كانت طويلة أو أطول من تلك الموجودة بالخارج، ويشير هذا إلى أن الأعشاب كانت تبذل جهدًا في نمو الجذور بحثًا عن الماء. ومع ذلك لم يجد العلماء أي دليل على أن النمل الأبيض يتغذى على الجذور.