نمط سياحي جديد بالمملكة.. "صيد الصقاقير" من قلب "محمية الإمام"

يُذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تأسست عام 2018م؛ حفاظًا على بيئة طبيعية ونباتية مزدهرة، وحياة فطرية سليمة ومستدامة، وسعيًا إلى تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر، ومنع الاحتطاب، وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة، وتبلغ مساحتها 91,500 كيلومتر مربع، ويتميز غطاؤها النباتي بوجود الكثير من أنواع الأشجار ، كما يوجد فيها عشرات الأنواع من الحيوانات والطيور.