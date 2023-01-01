نمط سياحي جديد بالمملكة.. "صيد الصقاقير" من قلب "محمية الإمام"

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ممثلة بمحمية الشمال للصيد المستدام، عن بدء التسجيل في أكبر مسابقة صيد على مستوى المملكة للصقاقير والمهتمين بالصيد.
وأشارت الهيئة إلى أن المسابقة، التي تعد الأولى من نوعها، تهتم بتطوير المنتج السياحي في المملكة، وستشهد مشاركة أكثر من 400 صقار.
وأوضحت "محمية الشمال" أن المسابقة تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي من خلال ممارسة نشاط الصيد المنظم بأعداد محددة دون الإضرار بالحياة الفطرية، والحد من الصيد غير النظامي من خلال توفير مثل هذه البدائل المستدامة، وإحياء الموروث الشعبي للصيد بالمملكة.
يُذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تأسست عام 2018م؛ حفاظًا على بيئة طبيعية ونباتية مزدهرة، وحياة فطرية سليمة ومستدامة، وسعيًا إلى تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر، ومنع الاحتطاب، وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة، وتبلغ مساحتها 91,500 كيلومتر مربع، ويتميز غطاؤها النباتي بوجود الكثير من أنواع الأشجار ، كما يوجد فيها عشرات الأنواع من الحيوانات والطيور.