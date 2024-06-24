شركة البحر الأحمر: لا علاقة لنا بأسعار المنتجعات.. ولا أضرار بيئية من المنشآت

أكد أحمد غازي درويش، المتحدث الرسمي لشركة البحر الأحمر الدولية، أنه لا أضرار بيئية أثناء تنفيذ الأعمال في وجهة البحر الأحمر.
وأوضح "غازي" أن مستوى أسعار منتجعات "البحر الأحمر" الفاخرة، الممتدة على طول الساحل الغربي للسعودية، لا تحدده الشركة المطورة ذاتها، بل يخضع أمر تحديده إلى العلامات الفندقية العالمية المسؤولة عن إدارة هذه المنتجعات التي تعزز رفاهية الزوار، وفق "العربية. نت".
وأشار إلى ضرورة أن يستمتع المجتمع بمختلف أطيافه بوجهات البحر الأحمر الرائعة، وقال إن أمر الأسعار مهم، لكنه ليس ضمن صلاحياتنا؛ فكل مُشغِّل – وأنا هنا أتحدث عن العلامات الفندقية العالمية التي تدير المنتجعات – له رؤيته وطريقته في الإدارة والأسعار الملائمة التي تحقق له العوائد المناسبة للمنتجات والخدمة المقدمة من قِبله.
الأمر الآخر هو أن أسعار الفنادق على مستوى العالم ترتبط بمدى تفوُّق العلامة التجارية، وجودة الخدمات، فضلا عن المواسم والعرض والطلب.
وفي الوقت ذاته، أكد المتحدث الرسمي لـ"البحر الأحمر الدولية" عدم حدوث أي تأثير بيئي أثناء تنفيذ الأعمال في الوجهات التي تطورها الشركة نتيجة توافر أساليب استباقية مبتكرة، تسمح بعدم حدوث ذلك. مبينًا في الوقت ذاته أن "البحر الأحمر الدولية" تستخدم أحدث التقنيات في بناء وتشييد المنتجعات في الجزر السياحية.