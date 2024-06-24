شركة البحر الأحمر: لا علاقة لنا بأسعار المنتجعات.. ولا أضرار بيئية من المنشآت

وفي الوقت ذاته، أكد المتحدث الرسمي لـ"البحر الأحمر الدولية" عدم حدوث أي تأثير بيئي أثناء تنفيذ الأعمال في الوجهات التي تطورها الشركة نتيجة توافر أساليب استباقية مبتكرة، تسمح بعدم حدوث ذلك. مبينًا في الوقت ذاته أن "البحر الأحمر الدولية" تستخدم أحدث التقنيات في بناء وتشييد المنتجعات في الجزر السياحية. ‫