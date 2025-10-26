بترا هيدورفر.. المرأة التي قادت ألمانيا لجلب 77 مليار يورو من السياحة في عام واحد.

تشغل بترا هيدورفر منصبها منذ عام 2003 بعد انضمامها إلى الهيئة عام 1998، وتمتلك خلفية أكاديمية في إدارة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي من جامعة أوغسبورغ. ومنذ توليها القيادة، تبنّت نهجًا متكاملًا يجمع بين التقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، وحماية البيئة، وترويج التراث الثقافي، ما جعل ألمانيا تتصدر المشهد السياحي الأوروبي وتحتل المرتبة التاسعة عالميًا في أعداد الزوار الدوليين، والثانية عالميًا في مؤشر العلامات الوطنية (Nation Brands Index) لعام 2024.