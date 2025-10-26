بترا هيدورفر.. المرأة التي قادت ألمانيا لجلب 77 مليار يورو من السياحة في عام واحد.
تتسابق دول العالم لجلب وجذب السياح لزيادة الدخل الوطنى والاستثمارات المختلفة ، وتقف ألمانيا اليوم نموذجًا عالميًا يُحتذى به، بفضل رؤية استراتيجية قادتها امرأة ألمانية استثنائية هي بترا هيدورفر، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للسياحة الألمانية (GNTB)، التي استطاعت أن تُحوّل الوجهة الألمانية إلى مركز جذب عالمي يقوم على الابتكار، والثقافة، والاستدامة.
تشغل بترا هيدورفر منصبها منذ عام 2003 بعد انضمامها إلى الهيئة عام 1998، وتمتلك خلفية أكاديمية في إدارة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي من جامعة أوغسبورغ. ومنذ توليها القيادة، تبنّت نهجًا متكاملًا يجمع بين التقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، وحماية البيئة، وترويج التراث الثقافي، ما جعل ألمانيا تتصدر المشهد السياحي الأوروبي وتحتل المرتبة التاسعة عالميًا في أعداد الزوار الدوليين، والثانية عالميًا في مؤشر العلامات الوطنية (Nation Brands Index) لعام 2024.
نتائج مذهلة في 2024
أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للسياحة الألمانية أن عدد الليالي السياحية في ألمانيا بلغ 85.3 مليون ليلة مبيت خلال عام 2024 بإيرادات تجاوزت 77.7 مليار يورو، أي بنسبة تعافٍ بلغت 95% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019.
وتُعد ألمانيا الوجهة الثقافية الأولى في أوروبا، إذ استقبلت أكثر من 20.9 مليون رحلة ثقافية خلال العام، لتستحوذ على 11% من حصة السوق العالمي للسياحة الثقافية. كما أصبحت ثاني أكثر الدول التي يسافر إليها الأوروبيون بعد إسبانيا، بـ 57.4 مليون رحلة سنويًا، بزيادة بلغت 7% عن العام السابق.
ثقافة وتجارب تتحدث للعالم
تؤكد بيانات المسح السياحي أن 74% من الزوار يفضلون زيارة الأماكن التاريخية والثقافية، و71% يختارون المطاعم والمقاهي المحلية كجزء من تجربة سفرهم، ما يعكس جاذبية المزيج الألماني بين الحداثة والعراقة.
وتتصدر مدن برلين وميونيخ وهامبورغ وفرانكفورت قائمة الوجهات الأكثر جذبًا للسياح، فيما يصف 42% من الزوار ألمانيا بأنها "مُلهمة"، و39% بأنها "تعليمية"، و34% بأنها "مريحة"، وفق مؤشر Nation Brand Index 2025.
بقيادة بترا هيدورفر، كانت ألمانيا من أوائل الدول التي طبّقت استراتيجيات السياحة الذكية عبر الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة، لتسهيل تجربة الزوار وتحسين إدارة الوجهات. كما تبنّت مبادرات بيئية نالت بها شهادات Green Globe، وانضمت إلى مجلس السياحة المستدامة العالمي (GSTC)، مما عزّز صورتها كوجهة مسؤولة بيئيًا وإنسانيًا.
ويجسّد شعار الهيئة الحالي “Germany Simply Inspiring” جوهر هذه الرؤية التي تربط بين الإلهام والتجربة الحقيقية، وتحفّز الزوار على اكتشاف ألمانيا من منظور ثقافي وإنساني جديد.
رؤية مستقبلية واعدة
تؤكد بترا هيدورفر في تصريحات صحفية على هامش فعالية اجندة السياحة الالمانية أن “السياحة لم تعد فقط رحلة للترفيه، بل تجربة معرفية وإنسانية يجب أن تُبنى على قيم الاستدامة والانفتاح والإبداع”، مضيفة أن “التحول الرقمي في السياحة ليس ترفًا، بل أداة لتقريب الثقافات وتوحيد التجارب الإنسانية”.