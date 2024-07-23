سنغافورة في الصدارة والولايات المتحدة في المركز الثامن.. "هانلي" تعلن ترتيبًا جديدًا لـ"جوازات العالم"

وجاءت مجموعة جديدة تتألف من سبع دول، ألا وهي النمسا، وفنلندا، وإيرلندا ولوكسمبورغ، وهولندا، وكوريا الجنوبية، والسويد، في المركز الثالث؛ إذ تتمتع كل منها بإمكانية الوصول إلى 191 وجهة دون الحصول على تأشيرة مسبقة.