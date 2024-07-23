سنغافورة في الصدارة والولايات المتحدة في المركز الثامن.. "هانلي" تعلن ترتيبًا جديدًا لـ"جوازات العالم"

تتصدر سنغافورة وتتفوق على مجموعة الدول الست التي تقاسمت معها المركز الأول في مؤشر هانلي لجوازات السفر عندما دخلنا العام الجديد، مستعيدة لقبها باعتبارها أقوى جواز سفر في العالم، وذلك في أحدث ترتيب نُشر اليوم.
كما تسجل هذه الدويلة رقمًا قياسيًّا جديدًا؛ إذ يتمتع مواطنوها الآن بالوصول إلى 195 وجهة سفر من أصل 227 وجهة في جميع أنحاء العالم دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة.
وقد تراجعت فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا إلى المركز الثاني؛ إذ تتمتع كل منها بإمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 192 وجهة.
وجاءت مجموعة جديدة تتألف من سبع دول، ألا وهي النمسا، وفنلندا، وإيرلندا ولوكسمبورغ، وهولندا، وكوريا الجنوبية، والسويد، في المركز الثالث؛ إذ تتمتع كل منها بإمكانية الوصول إلى 191 وجهة دون الحصول على تأشيرة مسبقة.
وظلت المملكة المتحدة تحتل المركز الرابع إلى جانب بلجيكا، والدنمارك، ونيوزيلندا، والنرويج، وسويسرا، على الرغم من انخفاض عدد الوجهات التي يمكن الوصول إليها دون تأشيرة إلى 190 وجهة.
من ناحية أخرى، تواصل الولايات المتحدة تراجعها الذي دام عقدًا من الزمان إلى أسفل المؤشر، متراجعة مرتبتَيْن أُخريَيْن إلى المرتبة الثامنة بإمكانية الوصول إلى 186 وجهة فقط دون تأشيرة.
واحتلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، الدولتان اللتان كانتا تملكان أقوى جوازات سفر في السابق، المرتبة الأولى في المؤشر قبل 10 سنوات في عام 2014.
ولا تزال أفغانستان راسخة بوصفها أكثر جوازات السفر ضعفًا في العالم مع إمكانية الوصول إلى 26 دولة فقط دون تأشيرة، وهي أدنى مرتبة وصلت إليها في تاريخ المؤشر، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا.