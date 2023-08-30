فوضى "إعصار إداليا" تلغي مئات الرحلات للولايات المتحدة.. هنا التفاصيل

كشفت الفيدرالية الأمريكية للطيران عن إلغاء شركات الطيران الأمريكية والعالمية أكثر من 900 رحلة جوية نتيجة وصول إعصار إداليا شديد الخطورة، وفقًا لموقع تتبُّع الرحلات الجوية "فلايت أوير".
وأكد الموقع أن حركة تتبُّع الطيران سجَّلت إلغاء مئات الرحلات، وأن شركة طيران واحدة ألغت أكثر من 200 رحلة، بينما ألغت شركة "دلتا إيرلاينز" 148 رحلة جوية، وألغت مجموعة "أمريكان إيرلاينز" 98 رحلة جوية، وتأجلت أيضًا نحو 795 رحلة.
وألغت مطارات في مدن تامبا وكلير ووتر وتالاهاسي رحلاتها وعملياتها التجارية قبل وصول "إداليا".
وفي وقت سابق أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأن إعصار إداليا ضرب ساحل فلوريدا.
وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، يتحرك إعصار إداليا الآن بسرعة 30 كيلومترًا في الساعة، وتصل سرعة الرياح إلى 205 كيلومترات في الساعة.
يُذكر أن الولايات المتحدة تعرضت لبعض أقوى الأعاصير، منها:
1. إعصار تري-ستيتون عام 1925 الذي يُعتبر أحد أقوى الأعاصير في التاريخ؛ إذ أسفر عن مقتل نحو 695 شخصًا، وتسبب في دمار واسع النطاق في ولايات ميسوري وإلينوي وإنديانا.
2. إعصار لابلت عام 1932 الذي تسبب في مقتل 436 شخصًا في ولاية تكساس وأوكلاهوما.
3. إعصار تريبول عام 1947 الذي تسبب في مقتل 181 شخصًا، وتدمير مناطق واسعة في ولاية تكساس وكانساس وأوكلاهوما.
4. إعصار وورنر روبينز عام 1947 الذي أودى بحياة 181 شخصًا في ولاية تكساس.
5. إعصار هيوستن عام 1953 الذي تسبب في مقتل 114 شخصًا، وتدمير مناطق في مدينة هيوستن بولاية تكساس.
6. إعصار تريسي عام 1969 الذي ضرب ولاية كاليفورنيا، وتسبب في مقتل 46 شخصًا، وتدمير منازل وممتلكات.
7. إعصار أندرو عام 1992 الذي يعتبر واحدًا من أقوى الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة في العصر الحديث، وتسبب في مقتل 65 شخصًا، وتدمير واسع النطاق في فلوريدا ولويزيانا.
8. إعصار كاترينا عام 2005 الذي كان أحد الأعاصير الأكثر تدميرًا في التاريخ الأمريكي الحديث، وتسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص، وخلف دمارًا هائلاً في نيو أورليانز، ومناطق أخرى في خليج المكسيك.