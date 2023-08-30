فوضى "إعصار إداليا" تلغي مئات الرحلات للولايات المتحدة.. هنا التفاصيل

8. إعصار كاترينا عام 2005 الذي كان أحد الأعاصير الأكثر تدميرًا في التاريخ الأمريكي الحديث، وتسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص، وخلف دمارًا هائلاً في نيو أورليانز، ومناطق أخرى في خليج المكسيك.