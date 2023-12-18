دولتان عربيتان.. جوجل يكشف عن الوجهات السياحية الأكثر بحثًا خلال عام 2023

كشف محرك البحث العالمي "غوغل" عن أبرز الوجهات السياحية الأكثر بحثًا من قبل المستخدمين على مدار عام 2023.
"سبق" ترصد لكم أبرز الوجهات التي اختارها المستخدمون الذين استخدموا المحرك للبحث عن مناطق السياحة في العالم من المرتبة العاشرة وحتى المرتبة الأولى.
جاءت المغرب في القائمة لتعدد الوجهات السياحية بها، بالإضافة إلى الثقافات المتنوعة والمناطق السياحية المبهرة، وأهمها مراكش والدار البيضاء وأغادير وغيرها من البلدات السياحية المتميزة.
تعتبر جزيرة مالطا من الوجهات الأوروبية الشهيرة؛ بسبب تاريخها وجمالها الاستثنائي، حتى إنها استُخدمت في تصوير العديد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة.
تحظى مصر بمكانة كبيرة في قلوب السياح وخاصة الباحثين عن الحضارات القديمة والمناطق الحديثة، ولما تمتلكه من تاريخ عريق ومعالم ثقافية وتاريخية مذهلة، وتعد تجربة فريدة غنية بالثقافة المتنوعة.
تضم تايلاند 1430 جزيرة تمتلك من الشواطئ ذات الرمال البيضاء والمطاعم الريفية الأنيقة، كما تشتهر بمنتجعات اليوغا والغوص والفعاليات البحرية المتعددة.
تعتبر هذه المنطقة العائمة بين اليونان وتركيا ولبنان بمثابة بوتقة تنصهر فيها الثقافات، والجبال الصخرية المغطاة بالثلوج والشواطئ الناعمة التي يحيط بها البحر الأبيض المتوسط المتلألئ.
اكتسبت كرواتيا سمعةً تدريجيًا باعتبارها نقطة جذب للسفر إلى أوروبا، فهي وجهة لقضاء العطلات بكلفة أقل، بالإضافة إلى الشواطئ الأدرياتيكية في كرواتيا، والجزر الرائعة مثل هوفار وبراك.
تعتبر من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في أوروبا؛ نظرًا لأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبحر، كما تتمتع أقدم مدنها لشبونة بموقعها الرائع والمُميز القريب من مصب نهر تاغوس "نهر تاجة".
تشتهر بالمدن الخيالية الرائعة والمدن الصاخبة والشواطئ النظيفة، وتضم مدنًا مختلفة مثل ميلانو وفلورنسا وروما، وبها أفضل الفنادق في أوروبا.
تعتبر إحدى أجمل الدول التي يمكن زيارتها على مدار العام، وتضم أنماطًا سياحية متنوعة وشواطئ مميزة، وتمتلك أكبر ميناء للسفن السياحية وهي برشلونة، وتعد واحدة من أكثر المناطق المميزة بالتسوق في العالم.
تصدرت اليونان قائمة الدول الأكثر بحثًا على "غوغل" للسفر إليها في عام 2023؛ إذ تعد الوجهة المثلى، بدءًا من جزيرة ميكونوس المطلية باللون الأبيض وقراها الريفية، إلى غاباتها في كيفالونيا المعروفة، وزادت أعداد الباحثين عنها في محرك البحث جوجل؛ بسبب تميزها بالأسعار الزهيدة بالمقارنة بباقي دول أوروبا.