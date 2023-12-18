دولتان عربيتان.. جوجل يكشف عن الوجهات السياحية الأكثر بحثًا خلال عام 2023

تصدرت اليونان قائمة الدول الأكثر بحثًا على "غوغل" للسفر إليها في عام 2023؛ إذ تعد الوجهة المثلى، بدءًا من جزيرة ميكونوس المطلية باللون الأبيض وقراها الريفية، إلى غاباتها في كيفالونيا المعروفة، وزادت أعداد الباحثين عنها في محرك البحث جوجل؛ بسبب تميزها بالأسعار الزهيدة بالمقارنة بباقي دول أوروبا.