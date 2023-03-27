مصر.. تسهيلات لدخول البلاد وتأشيرة الخمس سنوات تكلفتها 2700 ريال.. وهذه هي الشروط

وأوضح "عيسى" أنه تمت الموافقة على منح سائحي الصين الشعبية تأشيرة دخول اضطرارية لدى وصولهم للمطارات المصرية سواء كمجموعات أو أفراد، والموافقة على منح سياح دولة الهند تأشيرة دخول اضطرارية لدى وصولهم إلى المنافذ المصرية شريطة أن يكونوا حاصلين على إقامة بدول الخليج أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي "شنقن" أو تأشيرة أستراليا أو نيوزيلندا.