مصر.. تسهيلات لدخول البلاد وتأشيرة الخمس سنوات تكلفتها 2700 ريال.. وهذه هي الشروط

أعلن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى عن إقرار الحكومة المصرية عدة تسهيلات لمنح تأشيرات دخول مصر فور الوصول إلى البلاد؛ منها استصدار تأشيرة متعددة الزيارة لدخول مصر لمدة 5 سنوات بـ700 دولار أي ما يقارب 2700 ريال بالنسبة لمواطني 180 دولة التي تمت الموافقة على منحها تأشيرة إلكترونية لدخول مصر في أبريل الماضي.
وكان المواطنون السعوديون والخليجيون يسددون 25 دولارًا عند دخول المطارات المصرية في كل زيارة.
وأوضح "عيسى" أنه تمت الموافقة على منح سائحي الصين الشعبية تأشيرة دخول اضطرارية لدى وصولهم للمطارات المصرية سواء كمجموعات أو أفراد، والموافقة على منح سياح دولة الهند تأشيرة دخول اضطرارية لدى وصولهم إلى المنافذ المصرية شريطة أن يكونوا حاصلين على إقامة بدول الخليج أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي "شنقن" أو تأشيرة أستراليا أو نيوزيلندا.