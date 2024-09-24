"السياحة": وفَّرنا 450 ألف فرصة عمل للسعوديات في القطاع بنسبة 45%

ترأس أحمد الخطيب، وزير السياحة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وفد السعودية المشارك في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين، المنعقد بمدينة بليم في البرازيل تحت شعار «بناء عالم منصف وكوكب مستدام».
وأكد في حديثه أن قطاع السياحة في السعودية وفَّر 925 ألف وظيفة العام الماضي، منها 450 ألف فرصة للنساء، بنسبة 45%. موضحًا أن السعودية ملتزمة بتحويل قطاعها السياحي متسارع النمو إلى قطاع مستدام، وقوة حقيقية؛ لتعزيز الروابط الثقافية بين شعوب العالم. لافتًا إلى مشاركة السعودية مع مجموعة العشرية، والتزامها بتعزيز الترابط السياحي، وجعل الاستدامة محورًا رئيسيًّا لأعمالها.
ويجتمع ممثلو 32 دولة في مدينة بليم بهدف وضع اللمسات النهائية على تقرير مجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين، الذي يتناول الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لتعزيز نمو السياحة العالمية بشكل فعَّال ومستدام ومتوازن.
كما عقد الخطيب حوارًا بين جهات القطاعَيْن الحكومي والخاص تحت تنظيم المجلس العالمي للسفر والسياحة، وذلك تزامنًا مع إطلاق تقرير مشترك، يحلل آثار جائحة فيروس كورونا على قطاعَي السفر والسياحة، بما يشمل ملفات توفير الوظائف في قطاع السياحة، مع التركيز على الشباب والمرأة.
وكانت السعودية قد تصدرت مجموعة العشرين باعتبارها الوجهة السياحية الأسرع نموًّا في أعداد السياح الدوليين؛ إذ ارتفعت أعداد السياح الوافدين إلى السعودية بمعدل يتجاوز 121% بالمقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة.