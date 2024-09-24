"السياحة": وفَّرنا 450 ألف فرصة عمل للسعوديات في القطاع بنسبة 45%

وأكد في حديثه أن قطاع السياحة في السعودية وفَّر 925 ألف وظيفة العام الماضي، منها 450 ألف فرصة للنساء، بنسبة 45%. موضحًا أن السعودية ملتزمة بتحويل قطاعها السياحي متسارع النمو إلى قطاع مستدام، وقوة حقيقية؛ لتعزيز الروابط الثقافية بين شعوب العالم. لافتًا إلى مشاركة السعودية مع مجموعة العشرية، والتزامها بتعزيز الترابط السياحي، وجعل الاستدامة محورًا رئيسيًّا لأعمالها.