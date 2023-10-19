شاهد تعليق رئيس منظمة السياحة العالمية على أحداث الشرق الأوسط من سمرقند

علّق زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية، على الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، قائلًا: "أنقل من هنا رسالة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، بأن العالم لا يزال في فخ إراقة الدماء والنزاعات المستمرة، ولا يمكن أن يستمر الوضع لأن السياحة لا يمكن أن تزدهر إلا في وجود السلام والأمن".
جاء ذلك على هامش اجتماع الدورة 25 للجمعية العامة للمنظمة، والمنعقد في مدينة سمرقند في الفترة من 16- 20 أكتوبر 2023.
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إن العامين الماضييْن شهدا عودة السائحين وارتفاع أعدادهم بالمقارنة بعقدين من الزمان؛ مشيرًا إلى أن عدد السائحين حول العالم 700 مليون سائح بنهاية يوليو 2023، بزيادة 10% عن نفس الفترة في 2022.
وأوضح أن الأعداد كذلك في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية تعود إلى طبيعتها، ومن المتوقع أن تعود آسيا بقوة هذا العام؛ لا سيما بعد فتح الصين لأبوابها. وتوقع أننا بحلول نهاية العام سنشهد نفس التعافي في المناطق الجغرافية الأخرى.
وتحدّث عن ضرورة مواجهة تغير المناخ؛ حيث إن شهر يوليو الماضي كان من أسخن الشهور؛ مما أثّر على المقاصد السياحية في العالم، قائلًا إن المنظمة أصدرت برنامج "كوكب واحد"، وأطلقنا حملة لمكافحة مخلفات البلاستيك التي تؤثر على البيئة حتى نهاية 2026.