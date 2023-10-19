شاهد تعليق رئيس منظمة السياحة العالمية على أحداث الشرق الأوسط من سمرقند

علّق زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية، على الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، قائلًا: "أنقل من هنا رسالة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، بأن العالم لا يزال في فخ إراقة الدماء والنزاعات المستمرة، ولا يمكن أن يستمر الوضع لأن السياحة لا يمكن أن تزدهر إلا في وجود السلام والأمن".